Висшето военноморско училище ще отбележи 145 години от създаването си в Русе
Инициативата се организира от ВВМУ и се реализира с подкрепата на областния управител на крайдунавския град Орлин Пенков. В събитието ще се включат ученици от Националното училище по изкуствата "Проф. Веселин Стоянов“. Слово ще бъде произнесено от началника на образователната институция флотилен адмирал проф. д-р Калин Калинов, като той ще представи и развитието на ВВМУ през последните години.
По-рано през деня се предвиждат срещи с областния управител и местната власт. От 13.00 часа пред Мемориала на загиналите във войните за национално обединение русенци ще стартира шествие, в което ще участва представителен блок курсанти на ВВМУ, представителният духов оркестър на Военноморските сили /ВМС/, както и официални лица. Шествието ще премине по ул. "Александровска“, като то ще достигне до Паметника на свободата. Крайната точка е сградата на Държавната опера.
Припомняме, че началото на морско образование в България е положено именно в гр. Русе. На основание Циркуляр №7/16 януари 1881 г. на Военното министерство на Княжество България от 9 януари 1881 г. се формира Морско училище. Инициатор за създаването на учебното заведение е капитан-лейтенант Александър Егорович Конкевич, "заведующ“ Флотилията и Морската част.
Пръв началник на Морското училище е подпоручикът от корпуса на флотските механици Павел Алексеевич Машнин, който престоява на тази длъжност до март 1883 г. През 1968 г. основният корпус на комплекса е надстроен с един етаж. От 1991 г. названието му вече е Висше военноморско училище "Н. Й. Вапцаров“.
През 2000 г. ВВМУ е вписано в "Белия списък“ на IMO като висше училище с одобрено морско образование, съгласно конвенцията STCW 78/95. Днес във ВВМУ се обучават над 3500 студенти и курсанти. Университетът предлага обучение в 19 бакалавърски и 22 магистърски програми. Част от тях са редовни, но има и задочни такива. Някои от програмите се предлагат и на английски език. Предлагат се и 6 курсантски програми, както и една съвместна – военен лекар.
Още от категорията
Четвъртокласниците от детското полицейско управление при СУ "Йордан Йовков" се превърнаха в криминалисти за един ден
Жители на Русе: Животните в този град трябва ли да умират по граф...
17:21 / 15.03.2026
Десетки деца и техните родители засадиха дръвчета на кея в Русе
13:09 / 14.03.2026
Зрелищна катастрофа на пътя за Русе
12:43 / 14.03.2026
Над 400 ученици в Русе създават първия ученически подкаст за граж...
11:32 / 14.03.2026
Русенската управа с важна информация за предстоящите избори
17:59 / 13.03.2026
