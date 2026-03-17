Висшето военноморско училище отбеляза своята 145-ата годишнина в Русе
По-рано днес той бе награден с плакет от началника на ВВМУ флотилен адмирал полк. д-р Калин Калинов. "От създаването си до днес това училище е компас – посока за поколения млади хора, избрали нелек, но честен път, който изисква смелост, постоянство и силен характер. Във ВВМУ не се изграждат просто специалисти, а личности, готови да носят отговорност, да защитават и да водят“, заяви Пенков.
Той посочи, че училището е освен водещ образователен, но и научен и иновационен център. От своя страна началникът на ВВМУ посочи, че посещава Русе с огромно удоволствие, защото това е градът, в който преди 145 години започва история на слава, постижения и високи технологии. По негови думи училището е символ на морската култура в България. "Ние сме глобален фактор и сред първите 10 морски училища в света. Когато това училище бе създадено, то с право се нарече най-старото техническо учебно заведение. Възпитаниците и преподавателите му направиха така, че то е и най-високо технологичното учебно заведение в страната“, сподели флотилен адмирал полк. д-р Калинов. "Основната ни цел е да продължим да бъдем лидери. Нашите конкуренти са на европейския пазар на труда“, заяви още началникът на ВВМУ.
Плакети бяха връчени още на кмета Пенчо Милков, заместник-началника на ВВМУ по учебната и научната част капитан I ранг проф. д-р Мирослав Цветков, началника на Военното окръжие полковник Васил Петров, директорът на дирекция "Речен надзор“ Иван Иванов, Никола Кившанов, който представлява в Русе на Асоциацията на възпитаниците на морското училище, Пламен Пенков, който е преподавател във висшето учебно заведение, както и на други представители на ВВМУ и държавната администрация.
"Русе е град на много първи неща. Тук е поставено началото на едно голямо дело в България и дейността на ВВМУ надхвърля значението на българската армия“, каза кметът Милков. "България е кауза и институции като ВВМУ гордо могат да кажат, че създават родолюбиви българи, готови с цената на живота си да опазят България и да я развият със своя пример. Благодаря, че почитате значението на предходниците и че носите тази отговорност в своите ръце“, допълни кметът на Русе.
Заместник-ректорът на Русенския университет проф. д-р Генчо Попов посочи, че ВВМУ дълги години е било единственото училище обучавало кадри в областта на техниката. "145 години е голям период, в който е натрупан опит и знание. Днес Вие наистина обучавате на съвременно ниво. Надявам се, че ще продължите да развивате техническото образование“, сподели още той.
Председателят на Асоциацията на възпитаниците на ВВМУ инж. Иван Иванов посочи, че над 22 000 души са завършили университета от създаването му насам. "Благодаря на русенска общественост, както и на областния управител и кмета за начина, по който бяхме приети тук. Само 3 години след Освобождението тръгва нашето образование в морската посока и това, което ни отличава е духът, който ние получаваме в училището, който е по-различен и се основава на морската среда“, сподели инж. Иван Иванов.
Началото на концерта бе дадено с изпълнение на ВВМУ от представителния духов оркестър на Военноморските сили на Република България, а след това последва богата програма от възпитаниците на Националното училище по изкуствата. Представлението включваше множество класически изпълнения, както и представяне на поп и джаз песни, а също и народно пеене и танци. Не по-малко радост в публиката предизвикаха и балетните изпълнения на учениците от Националното училище по изкуствата.
Припомняме, че началото на морско образование в България е положено именно в гр. Русе. На основание Циркуляр №7/16 януари 1881 г. на Военното министерство на Княжество България от 9 януари 1881 г. се формира Морско училище. Инициатор за създаването на учебното заведение е капитан-лейтенант Александър Егорович Конкевич, "заведующ“ Флотилията и Морската част. Пръв началник на Морското училище е подпоручикът от корпуса на флотските механици Павел Алексеевич Машнин, който престоява на тази длъжност до март 1883 г. През 1968 г. основният корпус на комплекса е надстроен с един етаж. От 1991 г. названието му вече е Висше военноморско училище "Н. Й. Вапцаров“. През 2000 г. ВВМУ е вписано в "Белия списък“ на IMO като висше училище с одобрено морско образование, съгласно конвенцията STCW 78/95. Днес във ВВМУ се обучават над 3500 студенти и курсанти. Университетът предлага обучение в 19 бакалавърски и 22 магистърски програми. Част от тях са редовни, но има и задочни такива. Някои от програмите се предлагат и на английски език. Предлагат се и 6 курсантски програми, както и една съвместна – военен лекар.
На днешното събитие присъства и командирът на Военно формирование 32420 подполковник Павлин Илиев, както и редица представители на държавната и местната власт.
