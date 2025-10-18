ЗАРЕЖДАНЕ...
Вижте къде няма да има ток в Русенско
©
Събота 18.10.2025
Русе
Няма прекъсвания за тази област
Неделя 19.10.2025
Русе
Няма прекъсвания за тази област
Понеделник 20.10.2025
Русе
На 20.10.2025 г., от 8:30 ч. до 16:30 ч., поради профилактика на съоръженията за доставка на електроенергия, са възможни смущения в района на
гр. Бяла, завод "Модул“.
На 20.10.2025 г., от 9:00 ч. до 17:00 ч., поради профилактика на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на
с. Ново село: СТП Т-1, СТП Т-2, СТП Т-3, СТП Т-4, СТП Т-5, ТП Т-6, СТП Т-7, СТП Т-8, СТП "ТКЗС проходен Ново село", ТП "ТКЗС", МТП "Дунарит", ТП "Валиком", КТП "ТКЗС врем. Ново село", ТП "Краварници Ново село", МКТП "Бяла лястовица", БКТП "Идея, БКТП "Сл. ен. село", БКТП "Ореол", включително кабелни оператори за ТВ и данни, помпени станции на "Водоснабдяване“, ВЕИ и базови станции на мобилни оператори, намиращи се на територията на посоченoтo населено място и улици..
На 20.10.2025 г., от 8:00 ч. до 17:00 ч., поради профилактика на съоръженията за доставка на електроенергия, са възможни смущения в района на
с. Долно Абланово, включително кабелни оператори за ТВ и данни, помпени станции на "Водоснабдяване“, ВЕИ и базови станции на мобилни оператори, намиращи се на територията на посоченoтo населено място и улици.
На 20.10.2025 г., от 8:00 ч. до 17:00 ч., поради профилактика на съоръженията за доставка на електроенергия, са възможни смущения в района на
с. Просена, включително кабелни оператори за ТВ и данни, помпени станции на "Водоснабдяване“, ВЕИ и базови станции на мобилни оператори, намиращи се на територията на посоченoтo населено място и улици.
Вторник 21.10.2025
Русе
На 21.10.2025 г., от 9:00 ч. до 16:00 ч., поради профилактика на съоръженията за доставка на електроенергия, са възможни смущения в района на
с. Черешово, ТП 1 Черешово, ТП 2 Черешово, ТП 3 Черешово, ТП 4 Черешово, ТП 5 Черешово, ТП" ТКЗС Черешово", МТТ "Хладилника" Черешово, МТП "Кладенеца" Черешово , БКТП "МИР" Черешово, БКТП "Стан Солар 1 и 2 " Черешово.
В периода 21.10.2025 г. - 24.10.2025 г., от 8:20 ч. до 16:30 ч., поради планирани ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на
с. Дряновец, ТП 2, ТП 3, ТП 4, ТП "ТКЗС", ТП "П/св Дряновец".
В периода 21.10.2025 г. - 24.10.2025 г., от 8:20 ч. до 16:30 ч., поради планирани ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, са възможни смущения в района на
с. Дряновец: ТП 1, ТП 5; с. Копривец: ТП "Мелница", МТТ 10, ТП "Работилница", БКТП "Биотоплина".
На 21.10.2025 г., от 8:20 ч. до 16:30 ч., поради профилактика на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на
с. Стърмен: ТП 1, ТП "Родопа"; с. Ботров: ТП 1, ТП 2; с. Долна Студена: ТП 1, ТП 2, ТП "Кравеферма Ценово", ТП "Фуражен цех".
На 21.10.2025 г., от 8:20 ч. до 16:30 ч., поради профилактика на съоръженията за доставка на електроенергия, са възможни смущения в района на
с. Долна студена, БКТП "Бореалис", БКТП "Триада", ТП 3, МТП 4; с. Новград: ТП 7, ТП "БТК"; с. Беляново: ТП 1, ТП 2; с. Кривина: ТП 1, ТП 2, ТП 3, ТП 5, ТП 6, ТП "Помпена станция“; с. Белцов: ТП 1, ТП 3,ТП 4,ТП "ТКЗС", ТП "П/ст Белцов".
Още от категорията
/
Ателие па творческо писане дава възможност на млади творци в Русе да усъвършенстват своите умения
13.10
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
В събота пускат движението в компрометирания от дъждовете участък...
18:44 / 17.10.2025
Възстановяват редовния маршрут на автобусна линия №30
16:59 / 17.10.2025
Почетното консулство на Румъния в Русе официално отвори врати
16:01 / 17.10.2025
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Ruse24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.