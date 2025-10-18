Електроразпределителното дружество обяви планирани прекъсвания на тока в Русе и региона, които ще се проведат през настоящите дни.РусеНяма прекъсвания за тази областРусеНяма прекъсвания за тази областРусеНа 20.10.2025 г., от 8:30 ч. до 16:30 ч., поради профилактика на съоръженията за доставка на електроенергия, са възможни смущения в района нагр. Бяла, завод "Модул“.На 20.10.2025 г., от 9:00 ч. до 17:00 ч., поради профилактика на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района нас. Ново село: СТП Т-1, СТП Т-2, СТП Т-3, СТП Т-4, СТП Т-5, ТП Т-6, СТП Т-7, СТП Т-8, СТП "ТКЗС проходен Ново село", ТП "ТКЗС", МТП "Дунарит", ТП "Валиком", КТП "ТКЗС врем. Ново село", ТП "Краварници Ново село", МКТП "Бяла лястовица", БКТП "Идея, БКТП "Сл. ен. село", БКТП "Ореол", включително кабелни оператори за ТВ и данни, помпени станции на "Водоснабдяване“, ВЕИ и базови станции на мобилни оператори, намиращи се на територията на посоченoтo населено място и улици..На 20.10.2025 г., от 8:00 ч. до 17:00 ч., поради профилактика на съоръженията за доставка на електроенергия, са възможни смущения в района нас. Долно Абланово, включително кабелни оператори за ТВ и данни, помпени станции на "Водоснабдяване“, ВЕИ и базови станции на мобилни оператори, намиращи се на територията на посоченoтo населено място и улици.На 20.10.2025 г., от 8:00 ч. до 17:00 ч., поради профилактика на съоръженията за доставка на електроенергия, са възможни смущения в района нас. Просена, включително кабелни оператори за ТВ и данни, помпени станции на "Водоснабдяване“, ВЕИ и базови станции на мобилни оператори, намиращи се на територията на посоченoтo населено място и улици.РусеНа 21.10.2025 г., от 9:00 ч. до 16:00 ч., поради профилактика на съоръженията за доставка на електроенергия, са възможни смущения в района нас. Черешово, ТП 1 Черешово, ТП 2 Черешово, ТП 3 Черешово, ТП 4 Черешово, ТП 5 Черешово, ТП" ТКЗС Черешово", МТТ "Хладилника" Черешово, МТП "Кладенеца" Черешово , БКТП "МИР" Черешово, БКТП "Стан Солар 1 и 2 " Черешово.В периода 21.10.2025 г. - 24.10.2025 г., от 8:20 ч. до 16:30 ч., поради планирани ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района нас. Дряновец, ТП 2, ТП 3, ТП 4, ТП "ТКЗС", ТП "П/св Дряновец".В периода 21.10.2025 г. - 24.10.2025 г., от 8:20 ч. до 16:30 ч., поради планирани ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, са възможни смущения в района нас. Дряновец: ТП 1, ТП 5; с. Копривец: ТП "Мелница", МТТ 10, ТП "Работилница", БКТП "Биотоплина".На 21.10.2025 г., от 8:20 ч. до 16:30 ч., поради профилактика на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района нас. Стърмен: ТП 1, ТП "Родопа"; с. Ботров: ТП 1, ТП 2; с. Долна Студена: ТП 1, ТП 2, ТП "Кравеферма Ценово", ТП "Фуражен цех".На 21.10.2025 г., от 8:20 ч. до 16:30 ч., поради профилактика на съоръженията за доставка на електроенергия, са възможни смущения в района нас. Долна студена, БКТП "Бореалис", БКТП "Триада", ТП 3, МТП 4; с. Новград: ТП 7, ТП "БТК"; с. Беляново: ТП 1, ТП 2; с. Кривина: ТП 1, ТП 2, ТП 3, ТП 5, ТП 6, ТП "Помпена станция“; с. Белцов: ТП 1, ТП 3,ТП 4,ТП "ТКЗС", ТП "П/ст Белцов".