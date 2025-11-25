Сподели close
Месец декември в Русе обещава богата културна програма, която съчетава традиции, изкуство и забавления за всички възрасти. Градът се подготвя да посрещне коледните и новогодишните празници с разнообразни събития, концерти и изложби.

Жителите и гостите на Русе могат да се потопят в празнична атмосфера чрез театрални представления, музикални изпълнения и работилници за деца.

Културната програма за декември цели да обедини общността и да предложи незабравими преживявания в сърцето на града.

Вижте програмата тук: