През месец май Русе ще предложи разнообразна културна програма, включваща концерти, изложби, театрални постановки и събития на открито. Акцент в календара са проявите около 6 май – Деня на града, когато са предвидени празнични инициативи, музикални изпълнения и събития за широката публика.

В програмата са включени редица концерти на местни и гостуващи изпълнители, както и участия на състави от различни жанрове – от класическа музика до съвременни стилове. Театралният афиш също е наситен, като предлага постановки за различни възрастови групи, включително и детски спектакли.

Любителите на изобразителното изкуство ще могат да посетят изложби в галерии и културни пространства в града, а музеите ще предложат както постоянни експозиции, така и гостуващи експозиции. Част от събитията са насочени към популяризиране на културно-историческото наследство на региона.

Културният календар за май включва още литературни премиери, срещи с творци и инициативи за деца и младежи. Събитията са разпределени през целия месец и дават възможност на жителите и гостите на града да се включат активно в културния живот на Русе.

