Община Русе публикува културния календар за месец март 2026, включващ разнообразни събития за широк спектър от публика. В програмата са предвидени театрални постановки, концерти, изложби и други инициативи, насочени към популяризиране на изкуството и културния живот на града през следващите седмици.

Събитията са част от усилията на общинската администрация да поддържа активен културен ритъм и да предлага възможности за участие на жители и гости в различни артистични изяви. Подробности за конкретните дати и локации могат да бъдат намерени в официалния културен календар на Община Русе. 

Културната програма за месец март вижте тук