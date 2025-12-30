Сподели close
E-mail Принтирай Копирай този линк
Размер на шрифта Сподели
A A A
Месец януари в Русе открива годината с богата и разнообразна културна програма, насочена към ценителите на музиката, театъра и изобразителното изкуство. Зимните дни са изпълнени с концерти, спектакли и изложби, които създават уютна и вдъхновяваща атмосфера в града.

Жителите и гостите на Русе имат възможност да посетят събития за всички възрасти - от класически изпълнения и сценични постановки до инициативи за деца.

Културната програма през януари поставя силно начало на годината и затвърждава Русе като значим културен център.

Пълната програма можете да видите ТУК.