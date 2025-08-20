Вкараха зад решетките мъж за разпространение на фентанил в Русе

© По обвинение на Окръжна прокуратура–Русе, 47-годишен мъж бе осъден на три години лишаване от свобода за държане с цел разпространение на фентанил.



Обвиняемият Н.В. бе осъден за това, че през периода 07.05.2025 г. - 08.05.2025 г., в гр. Русе, в условията на опасен рецидив и в условията на продължавано престъпление - на два пъти, без надлежно разрешително, издадено по реда на Закона за контрол на наркотичните вещества и прекурсорите, държал с цел разпространение високорискови наркотични вещества - фентанил - 0,15 грама, метамфетамин - 0,05 грама и 0.025 грама червеникаво-кафяво вещество на прах и кристали, съдържащо фентанил, ацетаминофен, кофеин и метамфетамин. Всички наркотични вещества са на стойност 8 255 лв.



По същото време Н.В. разпространил чрез продажба 0,05 грама метамфетамин на Х. М. и високорисково наркотично вещество представляващо червеникаво-кафяво вещество на прах и кристали с нето тегло 0.025 грама съдържащо фентанил, ацетаминофен, кофеин и метамфетамин на Г. Г.



За извършеното престъпление по чл. 354а, ал.2, т.4, вр. ал.1, пр.4 и пр.5, вр. чл. 26, ал.1 НК, обвиняемият Н.В. е осъден на три години "лишаване от свобода" при строг режим.



Н.В. е приведен в затвора за изтърпяване на наложеното му наказание.



Наркотичните вещества предмет на престъпленията се отнемат в полза на държавата, с оглед унищожаването им.