Нов ръст на трафика през ГКПП "Дунав мост" при Русе - Гюргево отчитат властите. Само в едната посока преминалите леки и товарни автомобили са се увеличили с около 10%, съобщи областният управител Драгомир Драганов. Той инспектира на място ремонтните дейности в българската част на съоръжението.Областна администрация - Русе припомня, че от 18 декември до 8 януари движението по моста ще бъде двупосочно. По думите на Драганов ремонтът върви по график и се очаква да приключи през предстоящото лято.Областният управител свърза увеличения трафик с пълноправното приемане на България и Румъния в Шенген по суша от 1 януари тази година.Статистиката показва, че от началото на годината до днес през моста в посока Румъния са преминали общо 1 552 081 превозни средства - с близо 141 000 повече спрямо същия период на 2024 г.Най-значителен е ръстът при леките автомобили. От началото на годината към северната ни съседка са излезли 1 090 043 леки коли, автобуси и лекотоварни камиони до 3.5 тона, при 970 640 за миналата година - увеличение от почти 120 000.При тежкотоварния трафик също има повишение: 462 038 камиона са преминали към Румъния за периода, което е с над 21 500 повече спрямо 2024 г.