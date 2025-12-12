Властите отчитат рекорден трафик на границата ни с Румъния през Дунав мост при Русе
© Областна администрация - Русе
Областна администрация - Русе припомня, че от 18 декември до 8 януари движението по моста ще бъде двупосочно. По думите на Драганов ремонтът върви по график и се очаква да приключи през предстоящото лято.
Областният управител свърза увеличения трафик с пълноправното приемане на България и Румъния в Шенген по суша от 1 януари тази година.
Статистиката показва, че от началото на годината до днес през моста в посока Румъния са преминали общо 1 552 081 превозни средства - с близо 141 000 повече спрямо същия период на 2024 г.
Най-значителен е ръстът при леките автомобили. От началото на годината към северната ни съседка са излезли 1 090 043 леки коли, автобуси и лекотоварни камиони до 3.5 тона, при 970 640 за миналата година - увеличение от почти 120 000.
При тежкотоварния трафик също има повишение: 462 038 камиона са преминали към Румъния за периода, което е с над 21 500 повече спрямо 2024 г.
07.12
