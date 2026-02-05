Опасността от заразяване с бяс и мерките за недопускане на случаи на заболяването в Русенско бяха във фокуса на вчерашното заседание на постоянно действащата областна епизоотична комисия, която бе водена от заместник областния управител Георги Георгиев. Той посочи, че за справяне с проблема държавната и местната власт трябва да работят в синхрон за повишаване контрола върху популацията на безстопанствени кучета и диви животни.Статистиката сочи постоянно увеличаване на броя на ухапаните лица, които след това са потърсили медицинска помощ и им е бил изготвен план за прием на ваксина срещу бяс. През 2025 година на територията на областта медицинска помощ са потърсили 93 души. За сравнение през 2023 г. техният брой е бил 79, посочи Искрен Монев, който е главен инспектор в Регионалната здравна инспекция (РЗИ).Важно е да се отбележи, че основно става дума за ухапани от безстопанствени животни – близо 68% или общо 63 души за изминалата година. В тази бройка подадат и лица, които са ухапани извън територията на област Русе, но са потърсили медицинска помощ в Университетска болница "Канев".Подробните данни сочат, че в Русенско са ухапани 47 души, като 32-ма от тях са били ухапани от кучета. Останалите 15 са били ухапани от котки. За котките обаче не е приложима т.нар. постекспозиционна профилактика с ваксина срещу бяс. Въпреки това трябва да се знае, че случай на бяс не е установяван в региона от повече от 15 години. Последният е бил в Пейчиново около 2010 г. и е ставало дума за доказан случай при чакал.Директорът на Областната дирекция по безопасност на храните (ОДБХ) д-р Юлиян Йорданов посочи, че на територия от над 1850 кв. км. по поречието на река Дунав два пъти годишно се разпръскват специални примамки, чрез които се ваксинират срещу бяс дивите животни. Става дума за чакали, вълци и лисици. "Обхващаме общините Борово, Иваново, Русе, Сливо поле и Ценово по поречието на река Дунав. Средно по 25 примамки на кв. км. се разхвърлят чрез самолет два пъти годишно – март/април и октомври/ноември. Общо залагаме по над 46000 броя примамки на кампания", обясни д-р Йорданов.От своя страна началникът на отдел "Здравеопазване на животните" в ОДБХ д-р Николай Ненов посочи, че за миналата година на територията на всички осем общини в региона са обработени 894 безстопанствени кучета. Това означава, че те са били хванати, кастрирани, ваксинирани срещу бяс, обезпаразитени и маркирани преди да бъдат върнати обратно в местообитанието им. Д-р Ненов поясни, че законът задължава всички домашни кучета да бъдат ваксинирани срещу бяс, като реимунизацията се извършва ежегодно.Едната от мерките, която бе гласувана на заседанието бе да се извърши инвентаризация на домашните кучета по населените места. Ще се направи и актуализиране на регистъра на домашните кучета. Обмисля се и провеждане на информационно-разяснителна кампания по населените места за идентифициране и регистриране на домашните кучета, както и засилване и спазване на контрола на стопаните при отглеждане и извеждане на разходка на домашни кучета.Същевременно по общини ще се предприемат и мерки за недопускане на хранене на бездомни животни на обществени места. Отделно отговорните за надзора и грижата лица, организациите за защита на животните или общините трябва да обезпаразитяват на три месеца и реваксинират ежегодно срещу бяс върнатите по места животни.