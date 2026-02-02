Спад на заболелите от грип се наблюдава през изтеклата седмица на територията на Русенско, съобщи областният управител Драгомир Драганов, който по-рано днес разговаря с директора на Регионалната здравна инспекция (РЗИ) доц. д-р Александър Парашкевов.Данните показват, че заболяемостта в региона през изминалата седмица е 159.05 на 10 000 души, като през предходната тя е била 192.18 на 10 000 души. Най-засегнати остават малките деца на възраст до 4 години. Там заболелите дори се увеличават.Броят на болните остава приблизително същият при децата на възраст между 5 и 14 години, докато при всички останали възрастови групи: 15 – 29 г., 30 – 64 г. и над 65-годишна възраст са отчетени по-ниски стойности на разпространение на грип и други респираторни инфекции.Според Драганов на този фон не се налага свикването на областния щаб за борба с грипа, защото не са достигнати епидемичните нива на интензивност на процеса. РЗИ - Русе продължава ежедневно да събира данни за заболели от грип и остри респираторни заболявания и следи динамиката на заболяемостта в областта с оглед предприемане на временни противоепидемични мерки при необходимост. На този етап не е необходимо да се обяви грипна епидемия, както и да се въвеждат допълнителни мерки, категоричен бе Драганов.Ситуацията е динамична, но се следи постоянно от всички компетентни органи, увери Драганов и подчерта, че на този етап няма място за сериозни притеснения. Най-разпространен в момента е грипният щам А. Вторият тип на вируса – грип Б, почти не се среща при изследваните пациенти към този момент.През последните три години в област Русе не се стигна до обявяване на грипна епидемия.Здравните власти препоръчват на гражданите да продължат да спазват основни превантивни мерки – избягване на събирания с много хора, носене на защитна маска на места със струпване на хора и редовна дезинфекция. Тези мерки предпазват също от Ковид-19 и други инфекции, предавани по въздушно-капков път. Лечебните заведения в региона са в готовност да посрещнат евентуална грипна вълна.