Властите в Русе решиха: Отменя се евакуацията в част от с. Николово

© След днешното съвещание на оперативната група от щаба за защита при бедствия на Община Русе, което бе ръководено от кмета Пенчо Милков, бе взето решение да се отмени евакуацията на част от жителите на с. Николово.



Хората, които живеят на 150 м от двата бряга на река Сараджийска, могат да се върнат по домовете си.



Въведената мярка бе променена на повишена опасност за евакуация за срок от 72 часа на жителите на района. За град Мартен мярката за повишена готовност за евакуация е удължена със 72 часа, а за Сандрово мярката отпада. За жителите на трите населени места бе активирана системата BG-Alert.