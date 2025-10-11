ЗАРЕЖДАНЕ...
|Властите в Русе решиха: Отменя се евакуацията в част от с. Николово
Хората, които живеят на 150 м от двата бряга на река Сараджийска, могат да се върнат по домовете си.
Въведената мярка бе променена на повишена опасност за евакуация за срок от 72 часа на жителите на района. За град Мартен мярката за повишена готовност за евакуация е удължена със 72 часа, а за Сандрово мярката отпада. За жителите на трите населени места бе активирана системата BG-Alert.
Предприеха нови мерки за овладяване на ситуацията в Русенско
22:38 / 09.10.2025
Евакуираха село Николово, активират системата BG- Alert
13:13 / 09.10.2025
Зала "Арена Русе" е в готовност да подслонява евакуирани жители
15:14 / 09.10.2025
Удължават евакуацията за жителите на Николово с още едно денонощие
13:35 / 10.10.2025
