Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Русе
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Институции
Криминални
Бизнес
Други
Властите в Русе с поредица от мерки заради интензивния трафик по Дунав мост 
Автор: Екип Ruse24.bg 10:40Коментари (0)48
©
Поредица от мерки предприемат властите в Русе, за да облекчат преминаването през Дунав мост във връзка с очаквания интензивен трафик през следващите три дни, заяви областният управител Драгомир Драганов.

Припомняме, че причината за очаквания рязък скок в броя на автомобилите е това, че днес в Румъния е официален празник, заради Успение на Света Богородица и деня на флота. Поради тази причина много румънци избират да почиват по родното Черноморие или да посетят гръцките курорти. Очакванията са трафикът между двете държави през Дунав мост да е изключително интензивен, като на денонощие само в едната посока прогнозите са за около и над 7000 леки коли.

Най-натоварено ще е движението от Румъния към България днес и утре, а в обратна поска в неделя и понеделник. Затова и областният управител апелира за избягване на пътувания към северната ни съседка, които не са наложителни. По негово предложение от утре до понеделник включително всички шест трасета на изход от страната в посока Румъния, на които водачите на леки автомобили могат да заплатят таксата за преминаване през съоръжението ще работят. Целта е да няма забавяне при заплащането на таксата за преминаване през съоръжението. Същевременно при намаляване броя на преминаващите леки автомобили към Румъния и липса на изчакващи такива от българска страна, по предложение на Агенция "Митници“ ще се пусне допълнително пето трасе за камионите с 3 и повече оси. По думите на Драганов това ще се случва след полунощ в посочените дни, защото тогава е най-малък броят на преминаващите леки коли.

Същевременно от страна на Гранична полиция трафикът продължава да се управлява според неговата интензивност, т.е. е въведено т.нар. адаптивно управление на броя на преминаващите моторни превозни средства. С приоритет ще се пропускат автомобилите от страната, където има повече изчакващи коли. Именно затова най-вече в неделя и понеделник с предимство се предвижда да преминават автомобилите от България към Румъния. Драганов посочи като пример, че вчера от Румъния към България интервалът за преминаване на автомобилите е бил 30 минути, а на обратно – 20. Днес сутринта пропускането на коли от северната ни съседка насам е в период от 40 минути, коментира областният управител. Той посочи,

че 10 екипа на Областната дирекция на МВР ще патрулират по пътищата в региона, така че да не допусне блокиране на основните пътни артерии в града и областта. Същевременно ще има и допълнителни екипи на Регионална дирекция "Гранична полиция“ и БГТОЛ. От днес от 14.00 часа при необходимост ще бъде спиран тежкотоварният трафик в района между гара Бяла и град Бяла и съответно поетапно пропускан към Русе. При голямо увеличение на трафика камионите над 3.5 тона ще бъдат спирани и в района на магазин "Метро“, но в платното към Русе, т.е. от хижа "Приста“ до пътната връзка на бул. "България“ с бул. "Трети март“. Целта на комплекса от мерки по думите на Драганов е недопускане на задръствания в града и осигуряване нормалното придвижване на русенци по основните пътни артерии. Областният управител настоя и за недопускане на тежкотоварни автомобили по бул. "Тутракан“, защото в момента текат и празниците на община Сливо поле, като кулминацията ще е събота и неделя и очакванията са събитията да се посетят от няколко хиляди души.

Мерките бяха набелязани на среща, в която участваха директорът на Областната дирекция на МВР ст. комисар Николай Кожухаров, заместник-директорът на Регионална дирекция "Гранична полиция“ комисар Николай Неделчев, представители на консорциума, извършващ ремонт на моста, както Венелин Стоянов, който е началник на сектор в Териториална дирекция "Митница – Русе“






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Бременна, но все така шик
Бременна, но все така шик
15:40 / 14.08.2025
Регионалният министър за безводието в Плевен: От септември започва ремонт на ВиК мрежата
Регионалният министър за безводието в Плевен: От септември започва ремонт на ВиК мрежата
14:26 / 14.08.2025
Трети самолет се отправи от Москва за Аляска, появи се и чартърен полет със същата дестинация
Трети самолет се отправи от Москва за Аляска, появи се и чартърен полет със същата дестинация
20:10 / 14.08.2025
19 хил. лева заплата за Румен Радев, 16 хил. лв. за Киселова и между 8-12 хил. лв. ще взимат депутатите
19 хил. лева заплата за Румен Радев, 16 хил. лв. за Киселова и между 8-12 хил. лв. ще взимат депутатите
09:05 / 13.08.2025
Ключови държавни имоти в Русе попадат в списъка за продажба от управляващите
Ключови държавни имоти в Русе попадат в списъка за продажба от управляващите
11:58 / 13.08.2025
Срещата за държавните имоти в Русе остава за този следобед
Срещата за държавните имоти в Русе остава за този следобед
13:01 / 13.08.2025
Ако сме взимали 2000 лв. заплата, след пълното влизане на еврото ще взимаме 1022,59 евро
Ако сме взимали 2000 лв. заплата, след пълното влизане на еврото ще взимаме 1022,59 евро
08:35 / 13.08.2025
Актуални теми
Специализирани полицейски операции в страната
Цистерни с дизелово гориво горят край село Пясъчево
51-ото Народно събрание
Кола се вряза в автобус на кръстовището на бул. "Възкресение"
Катастрофи в София
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Русе и региона.
e-mail:
Анкета
Ще почивате ли идната зима?
Да, в България
Да, в чужбина
Не
Не съм решил/а още
Гласувай »
Резултати »

РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 49 49 24

novini@ruse24.bg

За реклама:

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
©2008 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Ruse24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Ruse24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Ruse24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: