В предепидемична обстановка остава област Русе по отношение заболелите от грип и остри респираторни заболявания, съобщи областният управител Драгомир Драганов, който по-рано днес разговаря с директора на Регионалната здравна инспекция доц. д-р Александър Парашкевов.Спрямо предходната седмица болните се увеличават леко. Данните показват, че заболяемостта в региона през изминалата седмица е 192.18 на 10 000 души, като през предходната тя е била 189.70 на 10 000 души."Наблюдава се повишение, но все още сме далече от границата за обявяване на епидемия", обясни доц. Парашкевов. Заради това на този етап не е необходимо да се обяви грипна епидемия, както и да се въвеждат допълнителни противоепидемични мерки. Ситуацията е динамична, но се следи постоянно от всички компетентни органи, увери Драганов и подчерта, че на този етап няма място за сериозни притеснения.Спрямо първата седмица на януари говорим обаче за тройно увеличение на заболелите. Най-разпространен в момента е грипният щам А. Вторият тип на вируса – грип Б, почти не се среща при изследваните пациенти към този момент.През последните три години в област Русе не се стигна до обявяване на грипна епидемия. Най-висока е заболяемостта във възрастовата група 5-14 г., като стойностите са по-ниски спрямо тези за предходната седмица. Повишение на заболяемостта се наблюдава при възрастовата група 30-64 г., докато при останалите възрастови групи: 0-4 г., 15-29 г. и над 65 г. са отчетени по-ниски стойности. Ръководството на Областната администрация е в постоянен контакт с РЗИ, които от своя страна са във връзка с общопрактикуващите лекари и с лечебните заведения.Пикът на грипа и другите остри респираторни заболявания се очаква да бъде в края на този месец или началото на февруари. Здравните власти препоръчват на гражданите да продължат да спазват основни превантивни мерки – избягване на събирания с много хора, носене на защитна маска на места със струпване на хора и редовна дезинфекция. Тези мерки предпазват също от Ковид-19 и други инфекции, предавани по въздушно-капков път. Лечебните заведения в региона са в готовност да посрещнат евентуална грипна вълна.