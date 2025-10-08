Влошена остава метеорологичната обстановка в Русе, има закъсали автомобили

© Проливният продължава да създава проблеми в Русе. За по-малко от 24 часа са паднали 103 литра на квадратен метър. Има закъсали автомобили.



Сериозна е ситуацията в района на Свободна зона – Русе, където има индустриални паркове. Камиони и микробуси изчакват, тъй като водата или трябва да бъде изпомпана, или по някакъв начин да се оттече, предаде NOVA.



На поне четири места в крайдунавския град има сигнали за огромни локви и закъсали автомобили. Затруднено е придвижването по международния път към Дунав мост по бул. "България", по улица "Чипровци", в близост до ясла №15, както и около университетската болница "Медика".























