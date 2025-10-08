ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Русе
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Институции
Криминални
Бизнес
Други
|Влошена остава метеорологичната обстановка в Русе, има закъсали автомобили
Сериозна е ситуацията в района на Свободна зона – Русе, където има индустриални паркове. Камиони и микробуси изчакват, тъй като водата или трябва да бъде изпомпана, или по някакъв начин да се оттече, предаде NOVA.
На поне четири места в крайдунавския град има сигнали за огромни локви и закъсали автомобили. Затруднено е придвижването по международния път към Дунав мост по бул. "България", по улица "Чипровци", в близост до ясла №15, както и около университетската болница "Медика".
|Още по темата:
|общо новини по темата: 94
|предишна страница [ 1/16 ] следващата страница
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Вероятност за локални наводнения тази седмица в област Русе
10:43 / 06.10.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
ЗА НАС:
За контакти:
тел.: 0886 49 49 24
novini@ruse24.bg
За реклама:
тел.: 0887 45 24 24
office@mg24.bg
©2008 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Ruse24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Ruse24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Ruse24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: