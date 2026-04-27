Внезапно на 74-годишна възраст вчера вечерта почина бившият областен управител на Русе /1991 г. – 1993 г./ Владимир Недялков. Той имаше лична заслуга за преместване на административния център на областта от Разград в Русе, както и за прерастването на Висшето техническо училище "Ангел Кънчев“ в Русенски университет, съобщиха от областната администрация.

Сред обществеността той бе познат и като виден юрист. Владимир Недялков бе и сред учредителите на Сдружението на бившите областни управители.

До ден днешен той бе отдаден в работа за просперитета на нашия град и регион, признават с прискърбие бивши областни управители и негови колеги. "Никога не се отказваше да свърши работата докрай и да вярва в доброто“, посочват негови близки.

По думите на настоящия областен управител Орлин Пенков Димитър Недялков ще бъде запомнен като ярка политическа фигура от зората на демокрацията и човек, който последователно защитаваше принципите на свободата, законността и гражданското общество. "В своята работа той се ръководеше единствено от отговорността към хората и стремежа към развитие на област Русе. Владимир Недялков беше личност с ясна позиция и силно чувство за дълг, който работеше с мисъл за бъдещето и добруването на общността“, посочва Пенков.

Поклонението пред тленните му останки ще се състои на 29 април, сряда, от 12.00 часа в църквата "Всех Святих“.

Ръководството и екипът на Областната администрация изказват съболезнования на роднините и близките на Владимир Недялков.