Водач е с множество травми, след като загуби контрол над автомобила си

© На 09.09.2025 г. в 22:40 часа в с. Тетово лек автомобил марка "БМВ" с русенска регистрация, управляван от 21-годишен водач при движение не се съобразява поведението си с релефа и завоя, губи управлението над автомобила и излязъл вляво от платното за движение и се блъснал в скат.



В следствие на това водача е пострадал с пневмоторакс вляво, плеврален излив в лява белодробна половина, фрактури на множество ребра вляво, а спътникът му е с фрактура на 12-то ребро вдясно.



От ОДМВР - Русе съобщават, че на водача е взета кръвна проба за изследване.



Причината за ПТП-то е неконтролиране на управляваното МПС. По случая е образувано досъдебно производство.