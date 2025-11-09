Водач катастрофира по таван на пътя Русе-Николово
Най-вероятно заради мократа настилка 19-годишният водач е изгубил управление, при което колата се е преобърнала по таван малко преди "Хиподрума" в непосредствена близост до колоните на моста.
За щастие водачът се е отървал без наранявания, като на местопроизшествието не е викан екип на Спешна помощ, казаха от ЦСМП-Русе.
Причините за инцидента се изясняват. Пробите за алкохол и наркотици на водача са отрицателни.
