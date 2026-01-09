Водач на бус загина при тежък пътен инцидент на пътя Русе - Бяла
Сигналът за произшествието е подаден малко преди 9:00 часа на телефон 112. Инцидентът е възникнал на около 200 метра след разклона за село Иваново, в посока град Бяла, при удар между товарен камион и бус.
Загиналият е водачът на буса, потвърдиха от пресцентъра на МВР. Вследствие на произшествието движението в участъка е временно преустановено.
По-рано днес от Агенция "Пътна инфраструктура" съобщиха, че трафикът на леки автомобили се осъществява по обходен маршрут – през Бесарабово - Иваново - Две могили - Бяла и обратно. Шофьорите на тежкотоварни автомобили изчакват на място.
На местопроизшествието предстои извършване на оглед от дежурна оперативна група на МВР, съдебен лекар и експерти, като се предприемат действия за изясняване на точните обстоятелства и причините за настъпване на инцидента, съобщи още Малчева.
