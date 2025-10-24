ЗАРЕЖДАНЕ...
Водещи специалисти преглеждат безплатно русенци диагностицирани с тежко заболяване
Консултациите са насочени към пациенти с установена диагноза или тежка форма на заболяването, като ще се преглеждат само възрастни и юноши от 12 години нагоре.
В България от заболяването са засегнати около 400 000 деца и 200 000 възрастни. Атопичният дерматит е хронично заболяване, което причинява възпаление, сърбеж и сухота на кожата. Това е една от най-често срещаните и най-тежки форми на екзема, която обикновено започва в детството, но може да се появи и на всяка възраст.
Атопичният дерматит е заболяване, което сериозно влошава качеството на живот на пациентите. Над 80% от тези, които страдат от тежките му форми, не спят повече от час и половина на нощ. Всеки трети пациент с тежка форма развива депресия или тревожност. Затова кампанията се насочва именно към тези, които не могат да контролират състоянието си и имат нужда от нови възможности за терапия. За пациентите с тежък атопичен дерматит има лечения, които НЗОК покрива. Терапиите дават много бърз ефект и пациентите нямат сърбеж, спят спокойно, не получават нови раздразнения по тялото и ръцете. Качеството им на живот значително се подобрява, и то за кратък период от време.
Прегледите са част от информационната кампания "Отново в кожата си“, подкрепена от Българското дерматологично дружество.
Списък на клиниките, които се включват в кампанията:
СОФИЯ
УМБАЛ "Александровска“, Клиника по кожни и венерически болести, ул. "Св. Георги Софийски“ №1, кабинет 205, ет. 2.
Аджибадем Сити Клиник УМБАЛ Токуда, бул. "Никола Вапцаров“, № 51 Б, ет. 3.
Военномедицинска академия (ВМА), ул. "Св. Георги Софийски" № 3, ет. 2, кабинет 234.
Клиника "ЕвроДерма“, бул. "Пенчо Славейков“ № 4, ет. 2.
УМБАЛ "Софиямед“, бул. "Г. М. Димитров“ № 16, кабинет 202.
МБАЛ "Света София“, бул. "България“ №104, кабинет 21.
СЛИВЕН
Център за кожно-венерически заболявания: бул. "Хаджи Димитър". № 41 А
СТАРА ЗАГОРА
УМБАЛ "Проф. д-р Стоян Киркович“: кв. Възраждане, ул. "Генерал Столетов“ №2, Кожна клиника
ПЛОВДИВ
Д-р Теодор Алексиев: бул. Марица № 31
Д-р Боян Костов: ул. "Даме Груев" № 1 "а"
Д-р Гергана Въжева: бул. Цар Борис III Обединител № 161
Д-р Лидия Тодорова: бул. Цар Борис III Обединител № 161
ПЛЕВЕН
Медицински център Кордис: ул. "Свети Свети Кирил и Методий“ №18
ВАРНА
УМБАЛ "Света Марина“: бул. "Христо Смирненски“ № 1, Отделение по кожни и венерически болести, ет. 13
ШУМЕН
Кабинет по кожни болести: ул. Марица № 8
РУСЕ
Специализиран кабинет по кожни болести и козметична дерматология: ул. Мостова №18
С музикално-поетичен спектакъл Михаил Белчев представя в Русе авт...
16:09 / 23.10.2025
Близо 90 абсолвенти от випуск 2025 на русенския филиал на ВУАРР п...
15:25 / 23.10.2025
Монтират се корнизни елементи и армировка в участъка в ремонт на ...
15:23 / 23.10.2025
БЧК започва раздаването на хранителни и хигиенни пакети в Русе на...
13:44 / 23.10.2025
Почистиха коритото на река Черни Лом край село Пепелина от падна...
13:44 / 23.10.2025
