Стартира записване за безплатни прегледи за тежък атопичен дерматит на телефон 0876 984 552, всеки делничен ден от 9 ч. до 17 ч. В инициативата ще се включат водещи дерматолози от осем града на страната – София, Сливен, Стара Загора, Пловдив, Плевен, Варна, Русе и Шумен. Прегледите ще се осъществяват през целия месец ноември, а час може да бъде записан до 31 октомври.Консултациите са насочени към пациенти с установена диагноза или тежка форма на заболяването, като ще се преглеждат само възрастни и юноши от 12 години нагоре.В България от заболяването са засегнати около 400 000 деца и 200 000 възрастни. Атопичният дерматит е хронично заболяване, което причинява възпаление, сърбеж и сухота на кожата. Това е една от най-често срещаните и най-тежки форми на екзема, която обикновено започва в детството, но може да се появи и на всяка възраст.Атопичният дерматит е заболяване, което сериозно влошава качеството на живот на пациентите. Над 80% от тези, които страдат от тежките му форми, не спят повече от час и половина на нощ. Всеки трети пациент с тежка форма развива депресия или тревожност. Затова кампанията се насочва именно към тези, които не могат да контролират състоянието си и имат нужда от нови възможности за терапия. За пациентите с тежък атопичен дерматит има лечения, които НЗОК покрива. Терапиите дават много бърз ефект и пациентите нямат сърбеж, спят спокойно, не получават нови раздразнения по тялото и ръцете. Качеството им на живот значително се подобрява, и то за кратък период от време.Прегледите са част от информационната кампания "Отново в кожата си“, подкрепена от Българското дерматологично дружество.Списък на клиниките, които се включват в кампанията:СОФИЯУМБАЛ "Александровска“, Клиника по кожни и венерически болести, ул. "Св. Георги Софийски“ №1, кабинет 205, ет. 2.Аджибадем Сити Клиник УМБАЛ Токуда, бул. "Никола Вапцаров“, № 51 Б, ет. 3.Военномедицинска академия (ВМА), ул. "Св. Георги Софийски" № 3, ет. 2, кабинет 234.Клиника "ЕвроДерма“, бул. "Пенчо Славейков“ № 4, ет. 2.УМБАЛ "Софиямед“, бул. "Г. М. Димитров“ № 16, кабинет 202.МБАЛ "Света София“, бул. "България“ №104, кабинет 21.СЛИВЕНЦентър за кожно-венерически заболявания: бул. "Хаджи Димитър". № 41 АСТАРА ЗАГОРАУМБАЛ "Проф. д-р Стоян Киркович“: кв. Възраждане, ул. "Генерал Столетов“ №2, Кожна клиникаПЛОВДИВД-р Теодор Алексиев: бул. Марица № 31Д-р Боян Костов: ул. "Даме Груев" № 1 "а"Д-р Гергана Въжева: бул. Цар Борис III Обединител № 161Д-р Лидия Тодорова: бул. Цар Борис III Обединител № 161ПЛЕВЕНМедицински център Кордис: ул. "Свети Свети Кирил и Методий“ №18ВАРНАУМБАЛ "Света Марина“: бул. "Христо Смирненски“ № 1, Отделение по кожни и венерически болести, ет. 13ШУМЕНКабинет по кожни болести: ул. Марица № 8РУСЕСпециализиран кабинет по кожни болести и козметична дерматология: ул. Мостова №18