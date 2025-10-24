Сподели close
E-mail Принтирай Копирай този линк
Размер на шрифта Сподели
A A A
Стартира записване за безплатни прегледи за тежък атопичен дерматит на телефон 0876 984 552, всеки делничен ден от 9 ч. до 17 ч. В инициативата ще се включат водещи дерматолози от осем града на страната – София, Сливен, Стара Загора, Пловдив, Плевен, Варна, Русе и Шумен. Прегледите ще се осъществяват през целия месец ноември, а час може да бъде записан до 31 октомври.

Консултациите са насочени към пациенти с установена диагноза или тежка форма на заболяването, като ще се преглеждат само възрастни и юноши от 12 години нагоре.

В България от заболяването са засегнати около 400 000 деца и 200 000 възрастни. Атопичният дерматит е хронично заболяване, което причинява възпаление, сърбеж и сухота на кожата. Това е една от най-често срещаните и най-тежки форми на екзема, която обикновено започва в детството, но може да се появи и на всяка възраст.

Атопичният дерматит е заболяване, което сериозно влошава качеството на живот на пациентите. Над 80% от тези, които страдат от тежките му форми, не спят повече от час и половина на нощ. Всеки трети пациент с тежка форма развива депресия или тревожност. Затова кампанията се насочва именно към тези, които не могат да контролират състоянието си и имат нужда от нови възможности за терапия.  За пациентите с тежък атопичен дерматит има лечения, които  НЗОК покрива. Терапиите дават много бърз ефект и пациентите нямат сърбеж, спят спокойно, не получават нови раздразнения по тялото и ръцете. Качеството им на живот значително се подобрява, и то за кратък период от време.

Прегледите са част от информационната кампания "Отново в кожата си“, подкрепена от Българското дерматологично дружество.

Списък на клиниките, които се включват в кампанията:

СОФИЯ

УМБАЛ "Александровска“, Клиника по кожни и венерически болести, ул. "Св. Георги Софийски“ №1, кабинет 205, ет. 2.

Аджибадем Сити Клиник УМБАЛ Токуда, бул. "Никола Вапцаров“, № 51 Б, ет. 3.

Военномедицинска академия (ВМА), ул. "Св. Георги Софийски" № 3, ет. 2, кабинет 234.

Клиника "ЕвроДерма“, бул. "Пенчо Славейков“ № 4, ет. 2.

УМБАЛ "Софиямед“, бул. "Г. М. Димитров“ № 16,  кабинет 202.

МБАЛ "Света София“, бул. "България“ №104, кабинет 21.

СЛИВЕН

Център за кожно-венерически заболявания: бул. "Хаджи Димитър". № 41 А

СТАРА ЗАГОРА

УМБАЛ "Проф. д-р Стоян Киркович“: кв. Възраждане, ул. "Генерал Столетов“ №2, Кожна клиника

ПЛОВДИВ

Д-р Теодор Алексиев: бул. Марица № 31

Д-р Боян Костов: ул. "Даме Груев" № 1 "а"

Д-р Гергана Въжева: бул. Цар Борис III Обединител № 161

Д-р Лидия Тодорова: бул. Цар Борис III Обединител № 161

ПЛЕВЕН

Медицински център Кордис: ул. "Свети Свети Кирил и Методий“ №18

ВАРНА

УМБАЛ "Света Марина“:  бул. "Христо Смирненски“ № 1, Отделение по кожни и венерически болести, ет. 13

ШУМЕН

Кабинет по кожни болести: ул. Марица № 8

РУСЕ

Специализиран кабинет по кожни болести и козметична дерматология: ул. Мостова №18