Третата международна конференция по вертебрология и Седмата международна конференция по спинална хирургия ще се проведат от 30 януари до 1 февруари 2026 г. в Павел баня. Съвместният научен форум е със силно международно участие и е посветен на съвременните предизвикателства в диагностиката и лечението на заболяванията на гръбначния стълб. Организатори на събитието са Асоциацията по физикална и рехабилитационна медицина, Българската асоциация на спиналните хирурзи, Лечебни заведения "МЕДИКА“ и Русенският университет "Ангел Кънчев“.Форумът ще събере широк кръг медици и учени от различни специалности, обединени от интереса си към заболяванията на гръбначния стълб. Очаква се участие на над 10 водещи чуждестранни лектори от Гърция, Германия, Турция и Русия, както и на български специалисти, утвърдени имена в областта на неврохирургията, ортопедията, ревматологията, образната диагностика, физикалната и рехабилитационната медицина, които достойно представят българската медицинска школа на международната сцена.В рамките на тридневния научен обмен ще бъдат обсъдени последиците от т.нар. "еволюционен стрес“, свързан с доминирането на седящия начин на живот, дигитализацията и технологичния бум. Акцент ще бъдат съвременните подходи за диагностика и лечение на вертеброгенните и дегенеративните заболявания – състояния, произхождащи от гръбначния стълб и засягащи неговите костни, дискови, ставни, мускулни и лигаментарни структури."Целта ни е да представим нови терапевтични възможности за заболявания, които все по-често засягат широк кръг от населението – при подрастващите това са сколиозите, а при възрастните – дегенеративните заболявания“, коментира проф. д-р Стефан Станчев, дм, председател на Българската асоциация на спиналните хирурзи и началник на отделението по Ортопедия и травматология в УМБАЛ "Медика Русе“. По думите му вертебрологията като интердисциплинарна област обединява знанията на ортопеди, неврохирурзи, невролози, ревматолози, рехабилитатори и образни специалисти, тъй като гръбначните заболявания водят до болка, неврологични оплаквания, функционални нарушения в различни части на тялото и общо нарушаване на социалния живот и статус на пациентите.Основните теми на конференцията обхващат конвенционални и иновативни методиза диагностика и лечение, принципите при дегенеративните заболявания на гръбначния стълб, както и ролята на профилактиката, консервативното и хирургичното лечение, физиотерапията и кинезитерапията. В последните години все по-ясно се откроява значението на физиотерапията и рехабилитацията както в комплексното лечение, така и в следоперативното възстановяване на пациентите с гръбначни патологии. Именно затова АФРМ е сред основните организатори на форума.