Започна традиционния водолазен лагер-сбор във водите на река Дунав край Белене. В подготовката участват водолази от формирования на Сухопътните ни войски, ВМС и служба "Военна полиция“. Домакин на съвместния лагер-сбор е 55-и инженерен полк – Белене.Силни подводни течения, ограничена видимост, ниска температура на водата – при такива условия водолазите, които участват в лагер-сбора, ще трябва да подобряват и усъвършенстват уменията си при отработването на различни по характер подводни задачи.Откриването и обезвреждането на невзривени бойни припаси на дъното на водоеми е често срещана ситуация, което допълнително налага поддържането на високо ниво както на теоретичната, така и на практическата подготовка на водолазите."Защото, не дай си боже, когато има подаден сигнал, че има цивилен или някой, който се дави, трябва да се търси предмет, или каквото и да било, тогава се подава сигнал към нас и ние трябва да бъдем готови.“А когато става въпрос за високо отговорна дейност под вода, работата в екип е от изключително значение, припомнят от Информационния център към Министерството на отбраната."Много голям плюс е това, че влизаме с колегите от ВМС и "Военна полиция“, за да може да тренираме с военнослужещи, които не са от нашите формирования.“В различни периоди от годината водолазите усъвършенстват уменията си както в речни, така и при морски условия и във водите на изкуствен водоем.