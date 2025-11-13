Русе беше домакин на петото издание на детския турнир по волейбол "Малки великани". Състезанието, което е част от Националната верига турнири по волейбол, се проведе в зала "Дунав" с участието на 17 отбора от ученици в пети и шести клас от 15 русенски училища.Заместник-кметът Борислав Рачев присъства на събитието и пожела на всички отбори честна игра, красиви емоции и незабравими моменти на терена. "Най-важното е да дадете най-доброто от себе си, да се подкрепяте един друг и да се радвате на играта. Излезте на терена с усмивка, играйте с радост и покажете на всички колко сте страхотни", каза Рачев. Той благодари на треньорите, които влагат сърце и душа в развитието на всяко дете, и на родителите за подкрепата и вярата в спорта. Заместник-кметът получи почетен плакет от Цанко Кръстев - Директор "Маркетинг и връзки с обществеността на ЗЕАД "Булстрад Виена Иншурънс Груп“ за отличното домакинство. От своя страна Рачев поднесе на госта си благодарствена грамота за организацията.Гост на откриването на проявата беше и началникът на Регионалното управление на образованието д-р Росица Георгиева. "Благодаря на организаторите, че инвестират в тази великолепна инициатива. Благодаря и на колегите, че вярват в силата на спорта. Малки великани, вие ставате много големи, когато в залата показвате уменията, силата и желанието си да спортувате“, заяви д-р Георгиева.Сред присъстващите на турнира бяха още директорът на ОП "Спортни имоти" Лачезар Иванов и младши експертът в дирекция "Спорт и младежки дейности“ в Община Русе Диана Иванова.Състезанието се проведе на три мобилни игрища в залата по системата "всеки срещу всеки". Всяко училище получи от организаторите грамота и волейболна топка. Победител в надпреварата стана отборът на СУЕЕ "Св. Константин-Кирил Философ". Той заслужи купата на "Булстрад" за 2025 г. и ваучер на стойност 1000 лева за закупуване на спортна екипировка за нуждите на училището.На второ място останаха учениците от СУ "В. Левски“ втори отбор, а на трето се класираха ОУ "А. Константинов“ и ОУ "Никола Обретенов“. Русе е един от осемте града, в които се осъществява инициативата, организирана от застрахователна компания ЗЕАД "Булстрад Виена Иншурънс Груп" със съдействието на Община Русе. Тази година проявата събра рекордните над 170 отбора. Идеята е да се създават условия подрастващите и техните родители да се забавляват и да прекарват повече време заедно.