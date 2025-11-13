Волейболистите от СУЕЕ "Св. Константин-Кирил Философ" спечелиха купата на детския турнир "Малки великани"
©
Заместник-кметът Борислав Рачев присъства на събитието и пожела на всички отбори честна игра, красиви емоции и незабравими моменти на терена. "Най-важното е да дадете най-доброто от себе си, да се подкрепяте един друг и да се радвате на играта. Излезте на терена с усмивка, играйте с радост и покажете на всички колко сте страхотни", каза Рачев. Той благодари на треньорите, които влагат сърце и душа в развитието на всяко дете, и на родителите за подкрепата и вярата в спорта. Заместник-кметът получи почетен плакет от Цанко Кръстев - Директор "Маркетинг и връзки с обществеността на ЗЕАД "Булстрад Виена Иншурънс Груп“ за отличното домакинство. От своя страна Рачев поднесе на госта си благодарствена грамота за организацията.
Гост на откриването на проявата беше и началникът на Регионалното управление на образованието д-р Росица Георгиева. "Благодаря на организаторите, че инвестират в тази великолепна инициатива. Благодаря и на колегите, че вярват в силата на спорта. Малки великани, вие ставате много големи, когато в залата показвате уменията, силата и желанието си да спортувате“, заяви д-р Георгиева.
Сред присъстващите на турнира бяха още директорът на ОП "Спортни имоти" Лачезар Иванов и младши експертът в дирекция "Спорт и младежки дейности“ в Община Русе Диана Иванова.
Състезанието се проведе на три мобилни игрища в залата по системата "всеки срещу всеки". Всяко училище получи от организаторите грамота и волейболна топка. Победител в надпреварата стана отборът на СУЕЕ "Св. Константин-Кирил Философ". Той заслужи купата на "Булстрад" за 2025 г. и ваучер на стойност 1000 лева за закупуване на спортна екипировка за нуждите на училището.
На второ място останаха учениците от СУ "В. Левски“ втори отбор, а на трето се класираха ОУ "А. Константинов“ и ОУ "Никола Обретенов“. Русе е един от осемте града, в които се осъществява инициативата, организирана от застрахователна компания ЗЕАД "Булстрад Виена Иншурънс Груп" със съдействието на Община Русе. Тази година проявата събра рекордните над 170 отбора. Идеята е да се създават условия подрастващите и техните родители да се забавляват и да прекарват повече време заедно.
Още от категорията
/
Представители на Младежкия център "Васил Левски" – Тараклия, Молдова, посетиха Младежкия дом в Русе
11.11
Ваканционно селище с над 30 къщи, паркоместа и детски площадки ще се изгради в лесопарк "Липник"
10.11
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
Илияна Йотова идва днес в Русе
11:23 / 12.11.2025
Глоба от 700 лева за мъж, обиждал полицай пред нощен клуб в Русе
11:17 / 12.11.2025
Каталогът на 10-то Международно биенале "Изкуството на миниатюрат...
10:26 / 12.11.2025
Слънчево през днешния ден, температурите до 12 градуса в Русе
08:42 / 12.11.2025
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Ruse24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.