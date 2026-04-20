Трима кандидати за депутати от 19-и МИР- Русе постигнаха впечатляващ резултат, преодолявайки бариерата от 2000 преференции на вчерашния вот. Данните бяха оповестени от председателя на Районната избирателна комисия Милена Хинкова.

Към момента оповестените рекордни резултати отразяват единствено машинното гласуване в региона, като се очаква окончателното преброяване на хартиените протоколи да допълни цифрите, пише Dunavmost.

Най-много преференциален вот в Русенско е получил Емил Денков. Той бе поставен на второ място в листата на коалиция "Прогресивна България", която печели изборите в областта. За него персонално са гласували 2268 души, което го прави категоричен водач по лична подкрепа.

След него се нарежда представителят на коалиция ПП-ДБ Деян Герасимов. Като трети в листата на своята формация, той е привлякъл доверието на 2120 избиратели чрез машините за гласуване.

Третият кандидат, който преминава границата от 2000 гласа, е Димитър Брашнаров. Беленчанинът, който заема петото място в печелившата листа на "Прогресивна България", събира 2082 лични преференции.

Рекордните преференции са реализирани на фона на засилен избирателен интерес в областта. Общо 89 597 хартиени и машинни бюлетини бяха пуснати в урните в Русенско, като 84 812 от тях са действителни.