ВиК дружеството във Враца стана комплексния победител в тазгодишното състезание "Работяга", което се организира от Българската асоциация по водите и Съюзът на ВиК операторите. Наградата на големия победител бе връчена от областния управител на Русе Орлин Пенков, който е и председател на Асоциацията по ВиК в крайдунавския град. Пенков посочи, че това е инициатива, която носи в себе си не само дух на съревнование, но и стремеж към развитие, професионализъм и отговорност.

Той каза още, че подобен тип състезания не са просто демонстрация на умения, а преди всичко платформа за обмен на опит, утвърждаване на добри практики и насърчаване на иновациите в сектора. Чрез тях се изгражда по-силна професионална общност, която е способна да посреща съвременните предизвикателства, отбеляза още Пенков. Областният управител поздрави домакина на инициативата управителя на "Водоснабдяване и канализация" ООД Русе инж. Илиан Милев за перфектната организацията на състезанието. Нека тези състезания бъдат вдъхновение за още по-високи стандарти в ежедневната ни дейност, заяви инж. Милев. "Гордеем се с нашите екипи и с тяхната всеотдайност. Всеки участник тук е доказателство, че ВиК секторът разполага с компетентни, мотивирани и отговорни професионалисти, които работят с мисъл за обществото и бъдещето", отбеляза Милев.

В рамките на състезанието на различни места в града през вчерашния ден специалистите мериха знания, умения и практически опит в различни технически дисциплини. Десет екипа се изправиха пред предизвикателството по откриване на скрити течове по мрежата, дванайсет отбора се бориха за най-добро време при сглобяването на водомерен възел, а четиринайсет оператори демонстрираха майсторско управление на багер. До провеждането на състезанието в Русе се стигна след като именно русенските професионалисти извоюваха първото място в надпреварата през миналата година. Следващата година състезанието ще се проведе във Велико Търново, тъй като търновци станаха първи в надпреварата за откриване на течове. Именно този компонент от ежегодната инициатива се смята за водещ при определянето на следващото домакинство.

На второ и трето място за най-бързо откриване на скрити течове се класираха съответно от Монтана и Разград. След тях се наредиха отборите на Враца, Пловдив и Хасково. При сглобяването на водомерен възел първи станаха от ВиК – Враца. Те се справиха със задачата само за 2 минути. На второ място се нареди отбора на Велико Търново, а на трето варненци, на които им бяха необходими 3 минути, за да се справят със задачата. Извън челната тройка, но в топ 6 попаднаха отборите на Разград, Ямбол и Ловеч. Колкото до майсторското управление на багери, най-добър се оказа Яни Ставрев от Монтана. Втори стана Тихомир Дончев от ВиК – Русе, а трети Петър Игнатов от Пловдив.

След комплексния победител от Враца, на второ място се класира отбора на Велико Търново, а на трето – този на Монтана.

Церемонията по награждаване се състоя късно снощи на борда на кораба "София". Сред гостите на състезанието бяха председателят на Надзорния съвет на "Български ВиК холдинг" ЕАД проф. Ганчо Димитров, заместник-министърът на регионалното развитие и благоустройството Радослав Русев, председателят на Българска асоциация по водите инж. Иван Иванов, както и директорът на Регионалната дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението" в Русе комисар Светослав Войчев.