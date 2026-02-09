Поради възникнали аварийни и неотложни ремонтни дейности по въздушно-контактната мрежа, днес се въвежда временна промяна в движението на градския транспорт. В интервала от 09:15 ч. до 10:30 ч. е преустановено движението на линии №2 и №24, съобщиха от "Градска мобилност Русе".Екипите на транспортния оператор са на място и работят по възможно най-бързото отстраняване на повредата. От дружеството поднасят извинения за причиненото неудобство и благодарят на пътниците за проявеното разбиране.