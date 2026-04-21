Във връзка с извършването на аварийни ремонтни дейности на ВиК по ул. "Мальовица" от 21 април, вторник, се налага временна частична промяна в маршрута на автобусна линия № 11 в двете посоки на движение.

Всички курсове по този маршрут с начални часове на тръгване след 11:50 ч. (включително) ще бъдат пренасочени по следния обходен маршрут:

При посока на движение "Обръщалото ул. Мальовица – Митница":

Между спирките "Обръщалото ул. Мальовица" и "Помпена станция изток" автобусите ще преминават по ул. "Ген. Кутузов" и бул. "Гоце Делчев", като ще спират и на спирка "Васил Левски изток".

При посока на движение "Дунав мост – Обръщалото ул. Мальовица":

Между спирките "Помпена станция запад" и "Обръщалото-Мальовица" автобусите ще преминават по бул. "Гоце Делчев" и ул. "Ген. Кутузов", като ще спират и на спирка "Васил Левски запад".

Община Русе призовава гражданите, които използват услугите на обществения превоз по тази линия, да планират своите пътувания, съобразявайки се с временните промени. След приключване на дейностите, линията ще бъде възстановена по обичайния си маршрут, за което ще бъде предоставена информация.