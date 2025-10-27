ЗАРЕЖДАНЕ...
Временни промени в движението по улици в Русе във връзка със заснемането на игрален филм
© Община Русе
-На 27 октомври от 8 до 12 ч. – периодично затваряне пред Регионален исторически музей Русе, предаде Община Русе.
Община Русе призовава за разбиране и търпение от страна на жителите на града и уверява, че мерките се налагат с цел осигуряване на безопасността по време на снимачния процес.
