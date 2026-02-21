Временни затруднения в изпълнението на част от автобусните линии в Русе
© Община Русе
Консорциум "Еко Русе Груп“ обработва улиците в града с 15 машини, а 55 служители на дружеството извършват ръчно почистване и третиране на тротоарите. Включени са и роторни машини за отстраняване на натрупания сняг. Фирма "Берус“ работи с 9 снегорина по междуселищната пътна мрежа в общината. Входно-изходните участъци на Русе се поддържат от фирма "Пътинженеринг“, която почиства с 4 машини. Служители на ОП "Паркстрой“ осигуряват проходимостта в Централната градска част и по алеите в парковете с 4 машини и 20 души от наличния състав.
Има временни затруднения в изпълнението на част от автобусните линии, съобщава общинската администрация. Линия 10 се движи до Гробищния парк в "Чародейка“. Линия 11 преустанови движение по ул. "Мальовица“ и минава по бул. "Гоце Делчев“. 15 линия се движи до Обръщалото в Долапите, а 16 линия стига до "Метро“. Линии 18 и 27 отиват до Обръщалото в кв. "Дружба 3“. 28 линия се движи между първото кръгово в района на Дунав мост и Обръщалото в квартал "Дружба 3“. Линия 33 възобнови маршрута си до Образцов чифлик.
Към момента няма подадени сигнали за проблеми с водоснабдяването и електрозахранването в малките населени места на територията на общината.
Снежната покривка достига 10 см, а вятърът е със скорост до 18 м/сек. (около 70 км/ч) от североизток, което създава условия за навявания и допълнително усложнява обстановката.
Според прогнозите на Националният институт по метеорология и хидрология в неделя валежите ще отслабват и до обяд ще спрат. В следобедните часове облачността ще се разкъса и ще намалее до ясно време. Вятърът ще се ориентира от северозапад и ще отслабне до умерен. Минималните температури слабо ще се понижат, а максималните в Дунавската равнина ще се повишат спрямо предходния ден.
В понеделник и вторник ще има значителна облачност, но вероятността за валежи остава ниска. Вятърът ще продължи да отслабва, а температурите постепенно ще се повишават. Във вторник минималните температури ще бъдат положителни, а максималните ще достигнат между 9° и 14°.
Община Русе призовава гражданите и водачите на моторни превозни средства да се движат с повишено внимание, да използват подходящо оборудвани автомобили и да спазват указанията на компетентните институции.
