Днес между 13.00 и 14.00 часа в рамките на около половин час ще бъде затворен двупосочно Дунав мост при Русе. През съоръжението няма да могат временно да преминават както леки, така и товарни автомобили.Затварянето на моста се налага, заради спешно запълване на дупки в шестия участък на българската част на съоръжението, който все още не е ремонтиран. Става дума за трасе от около 300 метра, където в момента скоростта на преминаване на моторните превозни средства е изключително ниска – под 10 км/ч. Дейностите в участъка ще бъдат извършвани във възможно най-кратък срок, така че да се минимизира дискомфорта за гражданите. Подобни дейности са възможни и през следващите няколко дни.Припомняме, че подобен авариен ремонт се наложи преди няколко седмици, но поради конструктивните проблеми на бетонните панели в неремонтирания участък и обилния снеговалеж отново се отвориха нови дупки по трасето.