Община Русе уведомява гражданите, че на 5 и 6 февруари /четвъртък и петък/ временно се преустановява дейността на Детска млечна кухня – Русе.За децата, посещаващи детските ясли, ще бъде осигурено хранене, като ще бъдат стриктно спазени всички изисквания за здравословно и балансирано хранене на деца на възраст от 1 до 3 години.Купоните за хранене на родителите от неорганизирания контингент за посочения период ще бъдат презаверени и ще могат да бъдат използвани допълнително в следващ период.Община Русе благодари за проявеното разбиране.