Републиканският път I-5 Русе – Бяла е временно затворен от днес сутринта за товарни автомобили над 10 тона, съобщи областният управител Драгомир Драганов. Той информира, че ограничението се налага заради снегонавявания по трасето и множество закъсали камиони. Областният управител обясни, че от снощи досега на терен са над 40 специализирани машини, които почистват и обработват срещу обледяване над 500 км. републиканска пътна мрежа в региона. При необходимост кризисните центрове в Бъзън, Сливо поле, Пиргово и гара Бяла са готови да приемат бедстващи хора по пътищата в Северна България, поясняват от БЧК. Такава нужда обаче на този етап няма.Областният управител посочи, че граничният преход между Русе и Гюргево е проходим в зимни условия, независимо от километричните колони от изчакващи автомобили. И към момента трасето тям се опесъчава. Няма информация за населени места без ток, вода и телекомуникации. Обстановката се следи непрекъснато от Драганов и заместника му Георги Георгиев, като при тях в 24-часов режим постъпва информация. При необходимост ще бъдат предприети допълнителни мерки.Снеговалежът се очаква да продължи през целия ден, като на моменти той ще се усилва. За последните няколко часа се е образувала нова снежна покривка от 3 см. През целия ден температурите ще останат отрицателни. Вятърът също ще бъде силен с пориви до 90 км/ч.От Областната управа апелират шофьорите да тръгват на път с автомобили, готови за зимни условия. Необходимо е те да се движат с повишено внимание и съобразена скорост, като спазват дистанция, да не предприемат резки маневри и да не изпреварват специализираните машини, които обработват настилките. Блокирането на движението от превозни средства, които не са подготвени за зимни условия, затруднява пътуването на всички останали шофьори и работата на снегопочистващата техника.