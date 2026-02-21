Сподели close
Републиканският път I-5 Русе – Бяла е временно затворен от днес сутринта за товарни автомобили над 10 тона, съобщи областният управител Драгомир Драганов. Той информира, че ограничението се налага заради снегонавявания по трасето и множество закъсали камиони. Областният управител обясни, че от снощи досега на терен са над 40 специализирани машини, които почистват и обработват срещу обледяване над 500 км. републиканска пътна мрежа в региона. При необходимост кризисните центрове в Бъзън, Сливо поле, Пиргово и гара Бяла са готови да приемат бедстващи хора по пътищата в Северна България, поясняват от БЧК. Такава нужда обаче на този етап няма.

Областният управител посочи, че граничният преход между Русе и Гюргево е проходим в зимни условия, независимо от километричните колони от изчакващи автомобили. И към момента трасето тям се опесъчава. Няма информация за населени места без ток, вода и телекомуникации. Обстановката се следи непрекъснато от Драганов и заместника му Георги Георгиев, като при тях в 24-часов режим постъпва информация. При необходимост ще бъдат предприети допълнителни мерки.

Снеговалежът се очаква да продължи през целия ден, като на моменти той ще се усилва. За последните няколко часа се е образувала нова снежна покривка от 3 см. През целия ден температурите ще останат отрицателни. Вятърът също ще бъде силен с пориви до 90 км/ч.

От Областната управа апелират шофьорите да тръгват на път с автомобили, готови за зимни условия. Необходимо е те да се движат с повишено внимание и съобразена скорост, като спазват дистанция, да не предприемат резки маневри и да не изпреварват специализираните машини, които обработват настилките. Блокирането на движението от превозни средства, които не са подготвени за зимни условия, затруднява пътуването на всички останали шофьори и работата на снегопочистващата техника.