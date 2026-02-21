Временно затварят пътя Русе – Бяла за тежкотоварен трафик, снеговалежът се очаква да продължи през целия ден
©
Областният управител посочи, че граничният преход между Русе и Гюргево е проходим в зимни условия, независимо от километричните колони от изчакващи автомобили. И към момента трасето тям се опесъчава. Няма информация за населени места без ток, вода и телекомуникации. Обстановката се следи непрекъснато от Драганов и заместника му Георги Георгиев, като при тях в 24-часов режим постъпва информация. При необходимост ще бъдат предприети допълнителни мерки.
Снеговалежът се очаква да продължи през целия ден, като на моменти той ще се усилва. За последните няколко часа се е образувала нова снежна покривка от 3 см. През целия ден температурите ще останат отрицателни. Вятърът също ще бъде силен с пориви до 90 км/ч.
От Областната управа апелират шофьорите да тръгват на път с автомобили, готови за зимни условия. Необходимо е те да се движат с повишено внимание и съобразена скорост, като спазват дистанция, да не предприемат резки маневри и да не изпреварват специализираните машини, които обработват настилките. Блокирането на движението от превозни средства, които не са подготвени за зимни условия, затруднява пътуването на всички останали шофьори и работата на снегопочистващата техника.
Още по темата
/
Заради зимната обстановка в Русе: Затворени пътища, проблеми с градския и множество сигнали и аварии
18.02
Областната администрация в Русе: За камиони над 12 тона остават затворени част от основните и най-натоварени републикански пътища
18.02
Още от категорията
/
От тази вечер: Въвеждат допълнителни мерки за облекчаване на трафика заради километричните опашки на "Дунав мост" при Русе
20.02
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
От тази вечер: Въвеждат допълнителни мерки за облекчаване на траф...
21:37 / 20.02.2026
Ремонтът на българския участък на Дунав мост при Русе – Гюргево –...
18:01 / 20.02.2026
Лоша прогноза за Русе утре
17:08 / 20.02.2026
Кметът на Русе награди отличници от Спортното училище на патронни...
11:53 / 20.02.2026
Набират проектни предложения по програма "Култура" в Русе
08:38 / 20.02.2026
Община Русе временно преустановява приема на заявления за подмяна...
17:13 / 19.02.2026
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Ruse24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.