Пътят Русе-Бяла беше временно затворен за товарни автомобили над 12 тона за период от около час днес. Това съобщи областният управител Драгомир Драганов.

Причината е силният вятър, довел до снегонавявания и закъсали камиони в района на т.нар. Мойсеев баир.

Екипи на полицията, Областно пътно управление и пътноподдържащата фирма са на терен, движението за всички видове моторни превозни средства бе пуснато преди минути. Камионите, пътуващи по трасето, изчакваха на изход Русе.

Обстановката е изключително динамична и тя постоянно се следи от Драганов и заместника му Георги Георгиев.

Към момента на терен са над 20 снегорина по всички републикански пътища в региона. Те продължават да обработват против обледяване.