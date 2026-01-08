Временно затвориха за камиони пътя Русе – Бяла
Причината е силният вятър, довел до снегонавявания и закъсали камиони в района на т.нар. Мойсеев баир.
Екипи на полицията, Областно пътно управление и пътноподдържащата фирма са на терен, движението за всички видове моторни превозни средства бе пуснато преди минути. Камионите, пътуващи по трасето, изчакваха на изход Русе.
Обстановката е изключително динамична и тя постоянно се следи от Драганов и заместника му Георги Георгиев.
Към момента на терен са над 20 снегорина по всички републикански пътища в региона. Те продължават да обработват против обледяване.
