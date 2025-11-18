Сподели close
Продължават безплатните скринингови прегледи за диабет тип 2 в Университетска болница "Канев“.

Прегледите ще се проведат на следните дати:

- 19 и 20 ноември от 10:30 – 12:30

- 26 и 27 ноември от 10:30 – 12:30

Къде?

Кабинетът във фоайето на Хирургичен блок, УМБАЛ "Канев“

Записване на час: Регистратура УМБАЛ "Канев“ – 082/887 351

Прегледите са за всички лица над 18 години, като не се изисква направление

Не е необходим здравноосигурителен статус. От болницата припомнят, че Кампанията е част от Националната програма за превенция на хроничните незаразни заболявания и продължава до 14 ноември – Световен ден за борба с диабета.