Все още имате шанс да се прегледате безплатно за диабет в Русе
Прегледите ще се проведат на следните дати:
- 19 и 20 ноември от 10:30 – 12:30
- 26 и 27 ноември от 10:30 – 12:30
Къде?
Кабинетът във фоайето на Хирургичен блок, УМБАЛ "Канев“
Записване на час: Регистратура УМБАЛ "Канев“ – 082/887 351
Прегледите са за всички лица над 18 години, като не се изисква направление
Не е необходим здравноосигурителен статус. От болницата припомнят, че Кампанията е част от Националната програма за превенция на хроничните незаразни заболявания и продължава до 14 ноември – Световен ден за борба с диабета.
