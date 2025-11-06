Все още може да възползване от безплатни прегледи за диабет тип 2
Диабетът тип 2 често се развива "тихо“ и без симптоми. Ранната диагностика е ключът към предотвратяване на усложненията. Остават още две седмици до края на кампанията.
Кога?
На 12 и 13 ноември от 10:30 – 12:30
Къде?
Кабинетът във фоайето на Хирургичен блок, УМБАЛ "Канев“ Записване на час може да стане чрез телефона на регистратурата – 082/887 351
Прегледите са за всички лица над 18 години, като не се изисква направление и не е необходим здравноосигурителен статус.
Кампанията е част от Националната програма за превенция на хроничните незаразни заболявания и продължава до 14 ноември – Световен ден за борба с диабета.
