На 7 март, събота, в Лесопарк "Липник“ ще се състои деветото издание на Дунавския маратон "Приста Рън“. Събитието се организира от Спортен клуб "Компас крос“, Община Русе и със съдействието на русенски фирми.

Стартът на състезанието ще бъде даден в 10:40 ч. на централния паркинг на лесопарка, където ще бъде и финалната линия. Участниците ще могат да премерят сили в няколко дистанции – 4 км /само за деца до 14 години/, 9 км, 18 км и 30 км.

Регистрацията за записване на желаещите да се включат все още е отворена. Повече за програмата на Дунавския маратон "Приста рън“, както и регистрационна форма можете да намерите тук.