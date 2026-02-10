Все още можете да се запишете за Дунавския маратон "Приста Рън"
Стартът на състезанието ще бъде даден в 10:40 ч. на централния паркинг на лесопарка, където ще бъде и финалната линия. Участниците ще могат да премерят сили в няколко дистанции – 4 км /само за деца до 14 години/, 9 км, 18 км и 30 км.
Регистрацията за записване на желаещите да се включат все още е отворена. Повече за програмата на Дунавския маратон "Приста рън“, както и регистрационна форма можете да намерите тук.
