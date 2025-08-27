Все още не ясна причината за смъртта на родилката в Русе

© Случаят с починалата млада родилка в Русе е предаден на Окръжната прокуратура от ръководството на самата болница и Агенцията за медицински надзор. Назначена е и вътрешна проверка в лечебното заведение.



Ситуацията в двора на АГ-комплекса днес е спокойна, за разлика от вчера, когато мястото беше пълно с роднини, близки и приятели на починалата родилка. Хората почти нахлуха в сградата. Наложи се намесата не само на полицаите, но и на специални части, които да парират опита за влизане и евентуална саморазправа с персонала. Наложило се е управителят на болницата да ги успокоява. На този етап той отказа да говори по случая пред медиите.



Направена е аутопсия и част от пробите са изпратени в София. Има нормално технологично време, преди самата прокуратура да започне разследване за това какво се е случило и дали има допусната лекарска грешка, небрежност или друго нарушение.



Протестиращите вчера отправиха именно такива обвинения към дежурния персонал на лечебното заведение, предаде БНТ.