Все повече българи се връщат от чужбина и започват работа в Русе
Изготвени са проекти на рамкови договори на одобрените желаещи и 25 от тях са сключили договори. През януари 2026 г. действието на проекта продължава. Приети и одобрени са още две заявления, по които предстои да се сключат договори, което потвърждава постоянния интерес към завръщане у дома.
Проектът, който продължава до 2028 г., представлява възможност за всички българи в чужбина, които обмислят завръщане в родината. Желаещите да участват в него трябва да отговарят на едно от следните условия - да са пребивавали най-малко 12 месеца в друга държава през последната година и половина преди датата на подаване на заявлението или да са завършили образованието си в друга държава през последните 12 месеца.
"Избирам България - Компонент 1" се финансира по програма "Развитие на човешките ресурси" 2021-2027 г. и се управлява от Агенцията по заетостта.
