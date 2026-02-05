34-ма български граждани, завърнали се от чужбина, избраха да започнат работа в Русе през изминалата година, съобщиха от общината. Те са се възползвали от проекта "Избирам България - Компонент 1" и са подали заявления за работа до Агенцията по заетостта, която ги е насочила към Бюрото по труда в Русе.Изготвени са проекти на рамкови договори на одобрените желаещи и 25 от тях са сключили договори. През януари 2026 г. действието на проекта продължава. Приети и одобрени са още две заявления, по които предстои да се сключат договори, което потвърждава постоянния интерес към завръщане у дома.Проектът, който продължава до 2028 г., представлява възможност за всички българи в чужбина, които обмислят завръщане в родината. Желаещите да участват в него трябва да отговарят на едно от следните условия - да са пребивавали най-малко 12 месеца в друга държава през последната година и половина преди датата на подаване на заявлението или да са завършили образованието си в друга държава през последните 12 месеца."Избирам България - Компонент 1" се финансира по програма "Развитие на човешките ресурси" 2021-2027 г. и се управлява от Агенцията по заетостта.