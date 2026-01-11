Всички пътища в Русенско са проходими
Временно движението по път I-5 Русе – Бяла в периода между 00:35 ч. и 03:05 ч. тази сутрин беше ограничено за камиони над 12 т. поради снегопочистване. Движението се регулираше от пътна полиция. Граничният преход Дунав мост при Русе – Гюргево също е напълно проходим и няма затруднения при преминаването му, независимо от снеговалежа и извършвания основен ремонт на българския участък на съоръжението. По данни на дежурните към Областния съвет за сигурност в две населени места има проблеми с електрозахранването. Това са Ряхово и Сливо поле, като в последното частично няма ток. На този етап няма населени места без вода и телекомуникации.
Областният управител Драгомир Драганов апелира шофьорите да тръгват с автомобили, подготвени за зимни условия, да карат със скорост, съобразена със зимните условия, да не предприемат рискови маневри, както и изпреварване на снегопочистващата техника. Блокирането на движението от превозни средства, които не са подготвени за зимни условия, затруднява пътуването на всички останали шофьори и работата на снегопочистващата техника.
По данни на Национален институт по метеорология и хидрология снежната покривка в региона е около 20 см. Толкова е и в самия град Русе. Температурата на въздуха е около -5 градуса, но през деня се очаква понижение в комбинация с усилване поривите на вятъра от север – северозапад. Това е предпоставка за образуване на поледици и снегонавявания.
При необходимост областният управител е в готовност да сформира кризисен щаб и да реагира в най-кратки срокове.
