ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Русе
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Институции
Криминални
Бизнес
Други
|Вследствие на наводненията: Опасност от преливане на реки в Русенско
Той каза, че само за последните 12 часа реката се е вдигнала с над метър и половина. Сега нейното ниво в района на село Кривина, община Ценово, е около 2.8 метра, като до опасност от преливане остават още около 3 метра.
Повишава се и нивото на река Русенски Лом. В момента тя вече достига дълбочина от 1.5 метра. До приливане на реката остават около 2 метра.
Драганов обясни, че при необходимост и влошаване на метеорологичната обстановка на места може да бъде задействана системата BG-ALERT. По негови думи обаче на този етап това не се налага. От Регионалната служба за пожарна безопасност и защита на населението са реагирали на десетки сигнали за блокирани хора в автомобили и наводнени мазета основно в Русе. Особен проблемен участък се оказва района около "Свободната зона“ и граничния пункт, където на практика е сред най-ниските части на гарда и отводняването е затруднено.
Като евентуален проблем Драганов посочва риска от преливане на язовирите в съседни областни, което може да повиши рязко нивото на реките. За момента обаче такава опасност няма.
Работата на терен продължава, а областният управител Драгомир Драганов и заместникът му Георги Георгиев са в постоянен контакт с всички държавни структури и общинските администрации, отговорни за справяне със ситуацията. Драганов разпореди непрекъснато да се следят речните корита, като особено внимание се отделя на потенциално опасните зони.
Поради проблем в трафопоста, захранването на ГКПП "Дунав мост“ е било спряно. Въпреки това не е имало ограничаване в преминаването на превозни средства от България към Румъния, тъй като те са обработвани ръчно. Вече е осигурен генератор на място.
За последните 24 часа в Русе са паднали над 120 л/кв. м. дъжд, показват данните на Хидрометеорологичната станция на ИАППД в Русе. На места количеството дъжд надхвърля 180 л/ кв. м. – например в станция "Образцов чифлик“, което е над четири пъти средномесечната норма.
Очакванията са към полунощ или най-късно утре сутринта дъждът в региона да намалее значително и дори да спре.
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Вероятност за локални наводнения тази седмица в област Русе
10:43 / 06.10.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
ЗА НАС:
За контакти:
тел.: 0886 49 49 24
novini@ruse24.bg
За реклама:
тел.: 0887 45 24 24
office@mg24.bg
©2008 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Ruse24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Ruse24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Ruse24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: