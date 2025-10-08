Новини
Вследствие на наводненията: Опасност от преливане на реки в Русенско
Автор: Лора Димитрова 13:04
©
Неспиращият от последното денонощие дъжд в Русенско сериозно повиши нивото на река Янтра в региона. Това съобщи областният управител Драгомир Драганов.

Той каза, че само за последните 12 часа реката се е вдигнала с над метър и половина. Сега нейното ниво в района на село Кривина, община Ценово, е около 2.8 метра, като до опасност от преливане остават още около 3 метра.

Повишава се и нивото на река Русенски Лом. В момента тя вече достига дълбочина от 1.5 метра. До приливане на реката остават около 2 метра. 

Драганов обясни, че при необходимост и влошаване на метеорологичната обстановка на места може да бъде задействана системата BG-ALERT. По негови думи обаче на този етап това не се налага. От Регионалната служба за пожарна безопасност и защита на населението са реагирали на десетки сигнали за блокирани хора в автомобили и наводнени мазета основно в Русе. Особен проблемен участък се оказва района около "Свободната зона“ и граничния пункт, където на практика е сред най-ниските части на гарда и отводняването е затруднено.

Като евентуален проблем Драганов посочва риска от преливане на язовирите в съседни областни, което може да повиши рязко нивото на реките. За момента обаче такава опасност няма.

Работата на терен продължава, а областният управител Драгомир Драганов и заместникът му Георги Георгиев са в постоянен контакт с всички държавни структури и общинските администрации, отговорни за справяне със ситуацията. Драганов разпореди непрекъснато да се следят речните корита, като особено внимание се отделя на потенциално опасните зони.

Поради проблем в трафопоста, захранването на ГКПП "Дунав мост“ е било спряно. Въпреки това не е имало ограничаване в преминаването на превозни средства от България към Румъния, тъй като те са обработвани ръчно. Вече е осигурен генератор на място.

За последните 24 часа в Русе са паднали над 120 л/кв. м. дъжд, показват данните на Хидрометеорологичната станция на ИАППД в Русе. На места количеството дъжд надхвърля 180 л/ кв. м. – например в станция "Образцов чифлик“, което е над четири пъти средномесечната норма.

Очакванията са към полунощ или най-късно утре сутринта дъждът в региона да намалее значително и дори да спре.






