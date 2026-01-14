Втора вълна билети за Ара Маликян в Русе
От 16 януари почитателите на музиканта ще могат да си осигурят места за концерта и чрез платформата Kupibileti.bg, както и в техните партньорски каси в страната, включително на касата в "Арена Русе“.
След като първият транш от билети бе пуснат през декември в системата на Entase (където наличностите все още са достъпни), от този петък възможностите за покупка се разширяват. Това е втората фаза от разпространението на пропуските за дългоочаквания спектакъл, част от 65-ото издание на престижния музикален форум.
Очаква се физическата каса на "Мартенски музикални дни“ да отвори през месец февруари в Доходното здание, като в нея меломаните ще могат да закупят билети от различните ценови категории за събитието, както и за всички останали концертни програми от фестивала. Повече информация за това ще бъде предоставена допълнително.
