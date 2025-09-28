© Facebook виж галерията Втори ден на Фестивала на драконовите лодки в Лесопарк "Липник" край село Николово.



Припомняме,че вчера стартира второто издание на Фестивала на драконовите лодки, който съчетава спорт, култура и източни традиции. Кметът на община Русе Пенчо Милков и Н. Пр. Дай Цинли – извънреден и пълномощен посланик на Китайската народна република у нас, откриха събитието и приветстваха участниците и публиката.



Посланик Дай Цинли подчерта значението на инициативата за популяризиране на китайската култура в България. "Фестивалът на драконовите лодки е празник, който носи духа на сътрудничество, взаимно уважение и споделени ценности. Щастлива съм, че именно тук, в Русе, традицията намира толкова топъл отклик“, заяви вчера тя, като отбеляза, че събитието е значима възможност за укрепване на културните връзки между България и Китай.



Днес всички желаещи имаха възможност да се качат на драконови лодки и да изпитат емоцията от състезанието, като участието бе напълно безплатно и предшествано от задължителен инструктаж. Гостите на събитието успяха да посетят атрактивни работилници по оригами, пиксел арт, рисуване на чанти и киние, както и да се запознаят със съвременни елементи от азиатската култура – аниме, манга, к-поп, гейминг и косплей.



На паркинга до малкото езеро бяха разположени търговски шатри с източни храни и напитки, арт базар и щандове на местни творци и занаятчии. Сцената ще предложи богата музикална и танцова програма, която ще поддържа празничното настроение и в двата дни.



