Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Русе
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Институции
Криминални
Бизнес
Други
Въпреки ниската безработица в Русе, работодатели наемат служители от Бангладеш и Непал
Автор: Екип Ruse24.bg 10:36Коментари (0)50
©
В Русе се наблюдава засилен интерес към наемането на чуждестранни работници, основно от Непал и Бангладеш. Въпреки че средната работна заплата в града достига 1980 лв., а безработицата е едва малко над 3%, работодателите срещат сериозни трудности при намирането на персонал в определени сектори.

По данни на Инспекцията по труда, към момента са подадени 246 уведомления за наемане на граждани от трети страни в Русенско.

Това потвърдиха и Ирена Николаева, която е директор на Дирекция "Инспекция по труда“ – Русе, и Миглена Христова, член на Управителния съвет на Асоциацията по текстил и кожи.

"Най-много чужденци работят в мебелната промишленост, хотелиерството, ресторантьорството и шивашкия сектор. Най-често срещани са работниците от Непал и Бангладеш, но има и значителен брой украински граждани, което е обяснимо с войната в Украйна“, обясни Николаева пред NOVA.

Миглена Христова обясни, че недостигът на кадри засяга не само индустриалните производства, но и сектори като почистването и животновъдството.

"Българите просто не искат да работят в някои сектори. Масово търсят работа в офиси, но не и на полето, в заводите или в почистващи фирми. Ние, работодателите, сме принудени да внасяме кадри от трети страни, за да не затваряме бизнесите си. Плащаме еднакви заплати на всички – чужденци и българи“, подчерта тя.

Инспекцията по труда е категорична – разлики в заплатите няма, а законодателството забранява т.нар. "социален дъмпинг“.

"Нашите проверки показват, че чужденците получават същото възнаграждение, както и българските им колеги в същите дружества. Законът не допуска наемане на работници от трети страни при по-ниски условия “, каза Николаева.

Към момента не са подадени сигнали от чужденци за нарушения, но причината вероятно е езиковата бариера и непознаването на местното законодателство, съобщават от Инспекцията по труда.

Според Ирена Николаева нерегламентираното наемане на чужденци е трудно заради стриктната административна процедура по разрешенията за работа. Въпреки това пак през изминалата година са открити 2-3 случая на незаконно наети чужденци без необходимите документи. През 2025 г. такива нарушения не са установени.

В момента част от чуждестранните работници, включително предполагаеми групи от Бангладеш, са временно настанени в студентски общежития на Русенския университет в очакване да бъдат наети официално.






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Пластмасовите бутилки отново се променят: След закрепените капачки идва нова иновация!
Пластмасовите бутилки отново се променят: След закрепените капачки идва нова иновация!
12:18 / 08.10.2025
Синовете на Путин и Кабаева живеят "под прикритие", медиите разкриха фамилиите им и показаха снимки
Синовете на Путин и Кабаева живеят "под прикритие", медиите разкриха фамилиите им и показаха снимки
16:48 / 07.10.2025
Медведев пак се подиграва на Тръмп: Ако Киев получи Tomahawk, ще удари европейските столици
Медведев пак се подиграва на Тръмп: Ако Киев получи Tomahawk, ще удари европейските столици
17:26 / 07.10.2025
Община Русе отводнява улиците, регистрирани са 16 сигнала за изминалото денонощие
Община Русе отводнява улиците, регистрирани са 16 сигнала за изминалото денонощие
11:23 / 08.10.2025
Има и друг начин за получаване на пенсиите освен по банков път или от Пощенски клон, но датите са различни
Има и друг начин за получаване на пенсиите освен по банков път или от Пощенски клон, но датите са различни
16:43 / 07.10.2025
15 години лишаване от свобода за жената, измамила бившия футболист Мартин Петров с около 1,8 млн. лв.
15 години лишаване от свобода за жената, измамила бившия футболист Мартин Петров с около 1,8 млн. лв.
11:25 / 07.10.2025
Влошена остава метеорологичната обстановка в Русе, има закъсали автомобили
Влошена остава метеорологичната обстановка в Русе, има закъсали автомобили
10:16 / 08.10.2025
Актуални теми
Бюджет 2025
България в еврозоната
Усложнена метеорологична обстановка октомври 2025 г.
Медици протестират за по-високи възнаграждения
ТВ и шоу сезон 2025/2026 г.
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Русе и региона.
e-mail:
Анкета
Ще почивате ли идната зима?
Да, в България
Да, в чужбина
Не
Не съм решил/а още
Гласувай »
Резултати »

РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 49 49 24

novini@ruse24.bg

За реклама:

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
©2008 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Ruse24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Ruse24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Ruse24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: