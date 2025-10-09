Въпреки ниската безработица в Русе, работодатели наемат служители от Бангладеш и Непал

© В Русе се наблюдава засилен интерес към наемането на чуждестранни работници, основно от Непал и Бангладеш. Въпреки че средната работна заплата в града достига 1980 лв., а безработицата е едва малко над 3%, работодателите срещат сериозни трудности при намирането на персонал в определени сектори.



По данни на Инспекцията по труда, към момента са подадени 246 уведомления за наемане на граждани от трети страни в Русенско.



Това потвърдиха и Ирена Николаева, която е директор на Дирекция "Инспекция по труда“ – Русе, и Миглена Христова, член на Управителния съвет на Асоциацията по текстил и кожи.



"Най-много чужденци работят в мебелната промишленост, хотелиерството, ресторантьорството и шивашкия сектор. Най-често срещани са работниците от Непал и Бангладеш, но има и значителен брой украински граждани, което е обяснимо с войната в Украйна“, обясни Николаева пред NOVA.



Миглена Христова обясни, че недостигът на кадри засяга не само индустриалните производства, но и сектори като почистването и животновъдството.



"Българите просто не искат да работят в някои сектори. Масово търсят работа в офиси, но не и на полето, в заводите или в почистващи фирми. Ние, работодателите, сме принудени да внасяме кадри от трети страни, за да не затваряме бизнесите си. Плащаме еднакви заплати на всички – чужденци и българи“, подчерта тя.



Инспекцията по труда е категорична – разлики в заплатите няма, а законодателството забранява т.нар. "социален дъмпинг“.



"Нашите проверки показват, че чужденците получават същото възнаграждение, както и българските им колеги в същите дружества. Законът не допуска наемане на работници от трети страни при по-ниски условия “, каза Николаева.



Към момента не са подадени сигнали от чужденци за нарушения, но причината вероятно е езиковата бариера и непознаването на местното законодателство, съобщават от Инспекцията по труда.



Според Ирена Николаева нерегламентираното наемане на чужденци е трудно заради стриктната административна процедура по разрешенията за работа. Въпреки това пак през изминалата година са открити 2-3 случая на незаконно наети чужденци без необходимите документи. През 2025 г. такива нарушения не са установени.



В момента част от чуждестранните работници, включително предполагаеми групи от Бангладеш, са временно настанени в студентски общежития на Русенския университет в очакване да бъдат наети официално.