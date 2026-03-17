Въпреки отказът, делото "Кожухаров" все пак ще е в Окръжен съд – Велико Търново
От институцията уточняват, че със свое определение Върховният касационен съд е променил местната подсъдност и е изпратил за разглеждане и решаване от Окръжен съд – Велико Търново по описа на Окръжен съд – Русе.
"На основание чл. 9, ал. 1 от Закона за съдебната власт, чрез електронната система за случайно разпределение на делата, на 23.02.2026 г. е определен съдия-докладчик. След запознаване с материалите по делото и в изискуемия по чл. 247а, ал. 1 от НПК двумесечен срок съдията-докладчик е насрочил делото за 21.04.2026 г. Съгласно чл. 28, ал. 1, т. 1, вр. чл. 390, ал. 1 от НПК делото ще бъде разгледано от съдебен състав от един съдия и двама съдебни заседатели, като предвид това, че обвинението е повдигнато срещу непълнолетно лице, съдебните заседатели следва да бъдат учители или възпитатели“, се казва в мотивите.
Страните са уведомени. По време на заседанието ще бъдат обсъдени подсъдността на делото, наличието на основания за прекратяване или спиране на наказателното производство, допуснати съществени процесуални нарушения, възможността за разглеждане на делото по реда на особените правила, както и необходимостта от събиране на допълнителни доказателства и призоваване на лица.
Пострадалите лица ще имат възможност да предявят граждански искове и да направят искания за конституирането им като частни обвинители.
