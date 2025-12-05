Възможностите за инвестиции в Русенско бяха обсъдени в рамките на среща на заместник - областния управител Георги Георгиев и главния секретар на Областната администрация Ирена Тодорова с посланика на Италия в София Н. Пр. Марчело Апичела."По предварителни данни на НСИ за първите осем месец на тази година износът на страната ни за Италия надхвърля 3.6 млрд. лева. Вносът пък възлиза на около 246 млн. лева. Над 25% от износа ни за Италия представлява рафинирана мед и медни сплави в необработен вид. Сред останалите продукти в портфолиото ни за износ са ламарини, листове и ленти от мед, стъкло, нефтени масла и облекла. Страната ни пък най-често внася медни произведения, селскостопански машини, медикаменти, коли, кафе и различни индустриални части. Италианските инвестиции в страната ни не са просто финансови потоци или статистически данни, те са израз на доверие, на стратегическа визия и на желание за общо бъдеще", заяви Георгиев.Той посочи още, че когато икономики влагат ресурси една в друга, те всъщност инвестират в стабилност, в предвидимост и в по-добър живот за своите граждани. "Подобен тип инвестиции водят до обмен на знания, технологии и управленски практики, според заместник областния управител, защото създават работни места, изграждат цели индустрии и модернизират региони. В днешния глобален свят никой не успява сам. Успяват тези, които умеят да работят в партньорство, а когато то е изградено върху взаимни инвестиции, става дълбоко, устойчиво и трайно", коментира още зам.- областният управител.От областната управа припомнят, че до края на второ тримесечие на 2025 г., според статистиката на БНБ, преките чуждестранни инвестиции от Италия в България възлизат сумарно на 4,139 млрд. евро.Далеч не по-малко внимание по време на срещата бе обърнато и на развитието на инфраструктурата. Във фокуса на разговорите бе предстоящото изграждане на интермодален терминал в крайдунавския град и модернизирането на жп инфраструктурата. Припомняме, че са в ход два ключови проекти. До 2029 година трябва да приключи внедряването на Европейската система за управление на железопътното движение (ERTMS) между Русе и Каспичан. По този начин ще се постигне оперативносъвместима жп инфраструктура с тази на другите европейски страни и така ще се гарантира безпроблемното транспортиране на пътници и товари в дългосрочен план. Чрез внедряване на най-съвременни осигурителни и телекомуникационни системи от последно поколение напълно ще се минимизира субективният фактор, значително ще се повиши пропускателната способност и точността на изпълнение на графика за движение на влаковете и в крайна сметка ще се подобри конкурентоспособността на железопътния транспорт в сравнение с другите видове транспорт, особено за прехвърляне на превоза на товари от автомобилния към жп транспорта. Благодарение на друг проект за изграждане на тягова подстанция ще се осигури надеждно захранване на съседните жп възли и при бъдещата електрификацията на Дунав мост при ще може да се захрани контактната мрежа на съоръжението, като по този начин ще бъде възможна електрическата жп връзка между Румъния и България. Сред акцентите в разговорите бяха още теми, свързани с културата и образованието. Заместник областният управител посочи ролята на Русенския университет, като значим образователен и научен център. Двамата обсъдиха и възможността за реализиране на съвместни културни проекти с фокус върху класическото и съвременното изкуство.В срещата участваха още президентът на Конфиндустрия България Роберто Санторели, почетният президент на Конфиндустрия България и основател на фирма "МБМ Металуърк“ Мария Луиза Мерони, вицепрезидент, отговарящ за интернационализацията в Конфиндустрия България Нунцианте Кораджо, както и вицепрезидент и президент на групата на младите предприемачи в Конфиндустрия България и изпълнителен директор на "МБМ Металуърк“ Андреа Конто.По-късно през деня делегацията ще посети и една от водещите италиански фирми в региона "МБМ Металуърк“, съобщи облатната администрация в крайдунавския град.