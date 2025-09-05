Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Русе
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Институции
Криминални
Бизнес
Други
Възобновено е движението по Дунав мост при Русе – Гюргево
Автор: Екип Ruse24.bg 08:08Коментари (0)42
©
Възобновиха движението през Дунав мост при Русе – Гюргево след като то бе спряно за малко повече от час рано тази сутрин, съобщи областният управител Драгомир Драганов.

Той уточни, че няма сериозни опашки от изчакващи автомобили да преминат границата от българска страна. По негови думи от България към Румъния в момента изчакват да преминат малко над 200 леки автомобила и около 30 камиона.

Според Драганов няма да са необходими повече от 20 минути за изчистване на образувалата се колона, която е в рамките на граничния преход. Продължава прилагането на т.нар. адаптивен подход за управление на трафика, което означава, че с предимство ще се пропускат автомобилите от страната, където има повече, изчакващи да преминат. Всички трасета за заплащане на таксата за преминаване през съоръжението на леки и товарни автомобили също са отворени, така че да не се ограничава по никакъв начин капацитетът за преминаване през Дунав мост.

Затварянето на моста беше необходимо, заради преместването на специализирани конструкции в новия участък, който ще се ремонтира от днес, като същевременно бяха направени и допълнителни заварки на част от предпазната ограда. Колкото до преместването на строителните конструкции, ставаше дума за общо четири фургона със строителни материали и такива, използвани като място за отдих на работниците, които извършват цялостния ремонт на българския участък на съоръжението.

Припомняме, че Драганов поиска от Областната дирекция на МВР да се предприемат и допълнителни превантивни мерки за избягване на задръствания в района на Дунав мост. За целта бяха осигурени допълнителни екипи, които да регулират движението и да не се допуска блокиране на ключови булеварди в града, така че да се гарантира безпроблемното преминаване на пътуващите към работа от съседните населени места и на тази, работещи в Източната промишлена зона.

От 5.00 до 07.00 часа тази сутрин беше спиран и част от тежкотоварния трафик в участъка между гара Бяла и град Бяла. Целта беше камионите над 12 тона да се пропускат поетапно към Русе, така че да не се образуват колони от изчакващи тирове, които да блокират трафика в самия град. Благодарение на предприетите мерки от държавните институции до проблеми в трафика в града не се стигна.

Още по темата: общо новини по темата: 136
04.09.2025 »
03.09.2025 »
06.08.2025 »
31.07.2025 »
23.07.2025 »
16.07.2025 »
предишна страница [ 1/23 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
ИЗПРАТИ НОВИНА
« Септември 2025 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Виж още:
Пенчо Милков за пребития шеф на полицията в Русе: Шокиран и гневен съм!
Пенчо Милков за пребития шеф на полицията в Русе: Шокиран и гневен съм!
14:47 / 04.09.2025
Йотова: Когато имаме такова вдигане на цените, а доходите си остават същите и хората имат оправдани страхове
Йотова: Когато имаме такова вдигане на цените, а доходите си остават същите и хората имат оправдани страхове
11:38 / 03.09.2025
Миглена Ангелова: Разводите ме научиха
Миглена Ангелова: Разводите ме научиха
18:10 / 04.09.2025
Youtube и Google се сринаха
Youtube и Google се сринаха
10:35 / 04.09.2025
От 5 септември основният ремонт на Дунав мост при Русе продължава в 320-метров участък в посока Румъния
От 5 септември основният ремонт на Дунав мост при Русе продължава в 320-метров участък в посока Румъния
14:56 / 03.09.2025
КЕВР предлага нова формула за изчисляване на водата за потребителите, които се затрудняват с плащането на сметките
КЕВР предлага нова формула за изчисляване на водата за потребителите, които се затрудняват с плащането на сметките
12:20 / 03.09.2025
Емили от "Ергенът" крие скандално минало
Емили от "Ергенът" крие скандално минало
19:27 / 03.09.2025
Актуални теми
Лято 2025
Кабинетът "Желязков"
Български национален отбор по футбол
Световни квалификации - Мондиал 2026
Отношенията София-Скопие
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Русе и региона.
e-mail:
Анкета
Ще почивате ли идната зима?
Да, в България
Да, в чужбина
Не
Не съм решил/а още
Гласувай »
Резултати »

РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 49 49 24

novini@ruse24.bg

За реклама:

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
©2008 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Ruse24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Ruse24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Ruse24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: