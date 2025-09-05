ЗАРЕЖДАНЕ...
|Възобновено е движението по Дунав мост при Русе – Гюргево
Той уточни, че няма сериозни опашки от изчакващи автомобили да преминат границата от българска страна. По негови думи от България към Румъния в момента изчакват да преминат малко над 200 леки автомобила и около 30 камиона.
Според Драганов няма да са необходими повече от 20 минути за изчистване на образувалата се колона, която е в рамките на граничния преход. Продължава прилагането на т.нар. адаптивен подход за управление на трафика, което означава, че с предимство ще се пропускат автомобилите от страната, където има повече, изчакващи да преминат. Всички трасета за заплащане на таксата за преминаване през съоръжението на леки и товарни автомобили също са отворени, така че да не се ограничава по никакъв начин капацитетът за преминаване през Дунав мост.
Затварянето на моста беше необходимо, заради преместването на специализирани конструкции в новия участък, който ще се ремонтира от днес, като същевременно бяха направени и допълнителни заварки на част от предпазната ограда. Колкото до преместването на строителните конструкции, ставаше дума за общо четири фургона със строителни материали и такива, използвани като място за отдих на работниците, които извършват цялостния ремонт на българския участък на съоръжението.
Припомняме, че Драганов поиска от Областната дирекция на МВР да се предприемат и допълнителни превантивни мерки за избягване на задръствания в района на Дунав мост. За целта бяха осигурени допълнителни екипи, които да регулират движението и да не се допуска блокиране на ключови булеварди в града, така че да се гарантира безпроблемното преминаване на пътуващите към работа от съседните населени места и на тази, работещи в Източната промишлена зона.
От 5.00 до 07.00 часа тази сутрин беше спиран и част от тежкотоварния трафик в участъка между гара Бяла и град Бяла. Целта беше камионите над 12 тона да се пропускат поетапно към Русе, така че да не се образуват колони от изчакващи тирове, които да блокират трафика в самия град. Благодарение на предприетите мерки от държавните институции до проблеми в трафика в града не се стигна.
