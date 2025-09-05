Възобновено е движението по Дунав мост при Русе – Гюргево

© Възобновиха движението през Дунав мост при Русе – Гюргево след като то бе спряно за малко повече от час рано тази сутрин, съобщи областният управител Драгомир Драганов.



Той уточни, че няма сериозни опашки от изчакващи автомобили да преминат границата от българска страна. По негови думи от България към Румъния в момента изчакват да преминат малко над 200 леки автомобила и около 30 камиона.



Според Драганов няма да са необходими повече от 20 минути за изчистване на образувалата се колона, която е в рамките на граничния преход. Продължава прилагането на т.нар. адаптивен подход за управление на трафика, което означава, че с предимство ще се пропускат автомобилите от страната, където има повече, изчакващи да преминат. Всички трасета за заплащане на таксата за преминаване през съоръжението на леки и товарни автомобили също са отворени, така че да не се ограничава по никакъв начин капацитетът за преминаване през Дунав мост.



Затварянето на моста беше необходимо, заради преместването на специализирани конструкции в новия участък, който ще се ремонтира от днес, като същевременно бяха направени и допълнителни заварки на част от предпазната ограда. Колкото до преместването на строителните конструкции, ставаше дума за общо четири фургона със строителни материали и такива, използвани като място за отдих на работниците, които извършват цялостния ремонт на българския участък на съоръжението.



Припомняме, че Драганов поиска от Областната дирекция на МВР да се предприемат и допълнителни превантивни мерки за избягване на задръствания в района на Дунав мост. За целта бяха осигурени допълнителни екипи, които да регулират движението и да не се допуска блокиране на ключови булеварди в града, така че да се гарантира безпроблемното преминаване на пътуващите към работа от съседните населени места и на тази, работещи в Източната промишлена зона.



От 5.00 до 07.00 часа тази сутрин беше спиран и част от тежкотоварния трафик в участъка между гара Бяла и град Бяла. Целта беше камионите над 12 тона да се пропускат поетапно към Русе, така че да не се образуват колони от изчакващи тирове, които да блокират трафика в самия град. Благодарение на предприетите мерки от държавните институции до проблеми в трафика в града не се стигна.