Възрастен мъж е с фрактура на глезена след сблъсък с таксиметров шофьор в центъра на Русе
Според разказа им, докато жената помагала на трудно подвижния си баща да пресече пътното платно, покрай тях преминал лек таксиметров автомобил, който едва не ги блъснал. В резултат на създалото се напрежение жената ударила по автомобила, след което водачът спрял, слязъл от колата и нанесъл удари с юмруци по възрастния мъж, който паднал на земята.
На място е бил повикан екип на Центъра за спешна медицинска помощ, който прегледал пострадалия и го транспортирал в УМБАЛ "Канев" - Русе. Медицинските изследвания показали, че мъжът е получил фрактура на дясната глезенна става.
По случая е образувано досъдебно производство, а действията се разследват като престъпление по чл. 129, ал. 1 от Наказателния кодекс.
