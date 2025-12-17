На 15 декември около 17:30 часа в полицията е постъпил сигнал за възникнал побой на ул. "Славянска" в Русе. На място са изпратени служители от Първо РУ, които установили мъж, придружаван от дъщеря си, съобщиха от ОД на МВР - Русе.Според разказа им, докато жената помагала на трудно подвижния си баща да пресече пътното платно, покрай тях преминал лек таксиметров автомобил, който едва не ги блъснал. В резултат на създалото се напрежение жената ударила по автомобила, след което водачът спрял, слязъл от колата и нанесъл удари с юмруци по възрастния мъж, който паднал на земята.На място е бил повикан екип на Центъра за спешна медицинска помощ, който прегледал пострадалия и го транспортирал в УМБАЛ "Канев" - Русе. Медицинските изследвания показали, че мъжът е получил фрактура на дясната глезенна става.По случая е образувано досъдебно производство, а действията се разследват като престъпление по чл. 129, ал. 1 от Наказателния кодекс.