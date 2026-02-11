Възрастен мъж загина при пожар в дома си в село Полско Косово, съобщиха от ОД на МВР - Русе.Сигнал за инцидента е подаден тази нощ, чрез ЕЕН - 112, в 04:38 часа. Към посочения адрес веднага са изпратени няколко екипа на пожарната – от районните служби "Пожарна безопасност и защита на населението" в Бяла и Две могили. Били са насочени и допълнително дежурни служители с техника от сектора за спасителни оперативни дейности при РДПБЗН - Русе.При пристигане на местопроизшествието огнеборците са установили, че огънят е обхванал част от къщата. Незабавно са предприети действия по локализиране и потушаване на пожара. След овладяване на пламъците в сградата е открито тялото на възрастен мъж, като според първоначалните данни загиналият е стопанинът на имота.При произшествието няма други пострадали лица и не се е наложила евакуация на съседни имоти.Причините за възникване на пожара са в процес на установяване. Случаят е предаден на разследващите.