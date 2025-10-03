ЗАРЕЖДАНЕ...
|Възрастни и хора с увреждания ще получават мобилни социални грижи в Русе
Социалното заведение се управлява от Фондация "Трета възраст“ – Русе и предоставя социални услуги на възрастни хора и пълнолетни лица с физически и соматични увреждания, при които има риск от социално изключване.Екипът се грижи за над 50 нуждаещи се.
Заместник-кметът Димитър Недев официално предаде днес ключовете за превозното средство на ръководителя на центъра Ценка Димитрова, съобщи Община Русе.
Автомобилът ще се използва за мобилно предоставяне на здравни и социални услуги на хора с ограничена подвижност и лица в риск от социално изключване.
Местната управа продължава да подкрепя развитието на социалните услуги в града, като осигурява по-добри условия за хората с увреждания и възрастните граждани, нуждаещи се от подкрепа.
