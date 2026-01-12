след пътния инцидент от тази вечер на румънска територия на съоръжението. Това съобщи областният управител Драгомир Драганов.
Той и заместникът му Георги Георгиев са в контакт с всички компетентни държавни институции от българска и румънска страна.
Около 20.00 часа на моста са се ударили румънски камион и лек автомобил с немска регистрация, управляван от български гражданин. При инцидента няма пострадали. Констатирани са само материални щети.
И двата автомобила са изтеглени от пътното платно и преминаването на всички видове моторни превозни средства се осъществява безпроблемно.
Заради основния ремонт на българския участък на съоръжението е въведено адаптивно управление на трафика. Това означава, че във всяка от двете посоки колите се пропускат в интервал от 20 минути.
По данни на Регионална дирекция "Гранична полиция“ трафикът се осъществява ритмично и няма проблеми. Към момента няма и опашки от изчакващи нито леки, нито товарни автомобили. Съоръжението се обработва срещу обледяване постоянно. Припомняме, че мостът е обект от стратегическо национално значение и тази година се почиства от българската страна. През миналия зимен сезон почистването на съоръжението се извършваше от румънската страна.
Според подписан протокол между двете държави то се осъществява на ротационен принцип. Същевременно дейностите против заледяване на пътната настилка на моста се извършват както от България, така и от Румъния в прилежащите им пътни участъци.
Възстановено е движението по Дунав мост при Русе след катастрофата в румънския участък
